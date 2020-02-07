Yoğun bakımdaki fenomenin hayati tehlikesi sürüyor

07.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:20

ANTALYA 'da 14 yaşındaki H.E.'yi taciz ettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E. tarafından dövülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in (18) hayati tehlikesi devam ediyor. Kardeşine iftira atıldığını ileri süren ağabeyi Özkan Özdemir, "Bizi ölümle tehdit ediyorlar. Kardeşim böyle bir şey yapmamıştır. İftira atıyorlar" dedi. Şehmuz Özdemir'in komadan çıkması durumunda 'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle bilinen fenomen Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki bir kafeteryada kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, 14 yaşındaki kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte darp etmeye başladı. Şehmuz Özdemir aldığı darbelerle bayılırken V.E. ve K.E. olay yerinden uzaklaştı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darp ettiği iddia edilen V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın üstsüz çıplak fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

Kaynak: DHA

'ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUZ'Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Şehmuz Özdemir'in ise hayati tehlikesi devam ediyor. Hastanede kardeşinin başında nöbet tutan ağabeyi Özkan Özdemir (24), kardeşinin kafasına aldığı darbeler nedeniyle ölüm kalım savaşı verdiğini söyledi. Darp eden kişilerin 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz olduğu iddiasında bulunduklarını kaydeden ağabey Özdemir, "Bu 2 yıl önce olmuş. Öyle iddia ediyorlar. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Kardeşimi dövenler tamamen cezadan kaçınmak için ve olayı nefsi müdafaa olarak göstermek için öyle söylediler. Planlamışlar bunu. Kendi kızlarına iftira atacak kadar gözleri kararmış" dedi.Baba- oğulun telefonla irtibat kurdukları kardeşini, randevu yerine firmalarının reklam yüzü olacağını ve sözleşme imzalamak istediklerini söyleyerek çağırdıklarını belirten Özkan Özdemir, "Ormana götürüp orada dövüyorlar. Kardeşim şu anda her yerde linç ediliyor. Bizi de tehdit ediyorlar ölümle. Kardeşimin elmacık kemiklerini bile kırmışlar" diye konuştu. Şehmuz Özdemir'in birlikte müzik yaptığı arkadaşı Gökmen Çakır da Şehmuz'un böyle bir taciz olayına karışmayacağını savunarak, yakın arkadaşı hakkında çıkan söylentilere inanmadığını söyledi.SUÇLAMA; CİNSEL İSTİSMARÖte yandan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şehmuz Özdemir'in ifadesine başvurmak için yoğun bakımdan uyanmasını bekliyor. Polisin V.E. ve oğlu K.E.'nin verdiği ifadeler doğrultusunda Şehmuz Özdemir'i 'küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar' suçlamasıyla gözaltına alacağı ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edeceği öğrenildi.- Antalya