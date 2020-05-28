Yoğun bakımdaki 50 günlük Ali Eymen bebek sağlığına kavuştu
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Yoğun bakımdaki 50 günlük Ali Eymen bebek sağlığına kavuştu

Sokağa çıkma yasağının yaşandığı günlerde Bağcılar Belediyesi Zabıta ekiplerinin anne sütünü ulaştırdığı yoğun bakımdaki 50 günlük Ali Eymen bebek sağlığına kavuştu.

Yoğun bakımdaki 50 günlük Ali Eymen bebek sağlığına kavuştu
28.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:54

Sokağa çıkma yasağının yaşandığı günlerde Bağcılar Belediyesi Zabıta ekiplerinin anne sütünü ulaştırdığı yoğun bakımdaki 50 günlük Ali Eymen bebek sağlığına kavuştu. Zabıta ekipleri bebeğin taburcu edildiği gün yine aileyi yalnız bırakmadı. Bebeği ilk kez kucağına almanın mutluluğunu yaşayan baba Ziya Sütçü, "Çok mutluyum. Bu zor zamanda ilk günden beri yanımızda olan Bağcılar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağız" dedi.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Ziya Sütçü ile Şerife Sütçü'nün 50 gün önce bir erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Ali Eymen ismi verilen bebek erken doğumdan kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle Esenyurt'ta özel bir hastanede Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Yeni doğan bakım ünitesinde tedavi gören bebek için baba Ziya Sütçü, anne sütünü Bağcılar'daki evinden hastaneye götürüyordu. Normal günlerde eşinden aldığı sütü çocuğuna götüren baba Ziya Sütçü, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayınca çareyi Bağcılar Belediyesi'ni aramakta bulmuştu. Kısıtlama günlerinde zorda kalan Sütçü ailesinin imdadına Bağcılar Belediyesi yetişmişti.

Çocuğuna ilk kez sarıldı

Yardım isteği üzerine ailenin imdadına Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yetişti. Görevliler, 15 Temmuz Mahallesi'nde evden aldıkları anne sütünü babayla birlikte Esenyurt'taki özel hastaneye götürdü. O günden sonra minik bebeğin ihtiyacı olan sütü zabıta ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Yaklaşık iki aydır kuvözde solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Ali Eymen, sağlığına kavuştu. Minik bebeğin taburcu olduğu gün zabıta, aileyi yalnız bırakmadı. Çocuğuna ilk kez sarılmanın heyecanını yaşayan Ziya-Şerife Sütçü'nün mutluluğu görülmeye değerdi.

Bu iyiliğinizi unutmayacağız

Kısıtlama günlerinde çocuğuna anne sütünü zabıta ekiplerinin ulaştırmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Ziya Sütçü, "Eşim 4 Nisan'da doğum yaptı bebeğimiz prematüre olup yeni doğan bakım ünitesinde kuvözde yatmaktaydı. Şimdi iyileşti ve taburcu oldu. Çok mutluyum. Bu zor zamanda ilk günden beri yanımızda olan Bağcılar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağız" dedi.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da her zaman her şartta ilçe sakinlerinin yanında olduklarını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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