Yoğun bakımda yatanların çoğu aşısız
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Yoğun bakımda yatanların çoğu aşısız

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Sağlık

Yoğun bakımda yatanların çoğu aşısız -Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay: -"Vatandaşlarımız hastalanmadan gelip aşılarını olsun" Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

Yoğun bakımda yatanların çoğu aşısız

-Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay:

-"Vatandaşlarımız hastalanmadan gelip aşılarını olsun"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, vatandaşları aşı konusunda uyararak; "Yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu aşılanmayan hastalar" dedi.

Göreve yeni başlayan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, "Daha önceki başhekimimiz, şimdiki dekanımız İlhamı hocamız hastanemizi epey bir noktaya getirdi. Hastanemiz gerçekten vizyon bir hastanedir. Şehir hastanelerinin içerisinde ilklerden olduğu için bizde hocamızın ulaştırmış olduğu çıtayı daha yükseğe çıkarmak için çalışacağız" dedi.

"Vatandaşlarımız hastalanmadan gelip aşılarını olsun"

Pandemi sürecinin halen devam ettiğini kaydeden Silay, hastane olarak pandemiyle mücadelede gayret göstermeye devam ettiklerini dile getirerek, vatandaşları aşı konusunda uyardı. Silay, "Pandemi süreci halen devam ediyor. Şehir hastanemiz amiral gemisi hükmündedir. Hastanemiz tüm birimleriyle pandemiyle mücadelede gayret gösteriyor. Bu süreç zarfında hastanemiz yoğun çalışıyor. Bu yoğunluk içerisinde tüm personelimiz bir gayret içerisindedir. Bu gayretimizde aynı şekilde devam edecek" şeklinde konuştu. Hastanemizde şuanda korona virüs açısından bir sıkıntı yok. Bunun böyle gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz. Bu pandemi sürecinde bilhassa şuan aşı daha ön plana çıkıyor. Biz burada görüyoruz ki, yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu aşılanmayan hastalar. Bu bize iş yükü olarak da dönecek. Bir hastamızı bile kaybetmeyi istemeyiz. Bu nedenle vatandaşlarımızın aşı konusunda daha hassas davranıp biran önce aşılarını olmaları gerekiyor. Burada özveriyle çalışıyoruz ama biz istiyoruz ki, vatandaşlarımız hastalanmadan gelip aşılarını olsun. Pandemi süreci devam ediyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha hassas davranmalarıdır" şeklinde konuştu.

Yoğun bakımda yatanların çoğu aşısız
Yoğun bakımda yatanların çoğu aşısız
Yoğun bakımda yatanların çoğu aşısız
Yoğun bakımda yatanların çoğu aşısız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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