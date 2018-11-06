Yoğun Bakımda Tedavi Gören Mehmet Ali Erbil'in Doktor Kardeşinden Yeni Açıklama: Hasarların Onarılması Zaman Alıyor

Evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'den yeni açıklama geldi. Doktor Erbil, "Yoğun bakım süreci uzadı bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

"DURUMUNDA ANLIK DEĞİŞİM YOK"

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgileri doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medyadan verdi. Doktor Erbil yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Hepinize çok teşekkür ederim. Dua ediyorsunuz durumu soruyorsunuz. Anlık değişim olmadığı için her gün yazmıyorum."

"TRAVMANIN HASARLARIN ONARILMASI ZAMAN ALIYOR"

Yoğun bakım süreci uzadı bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor.

"BEKLEMEK ZOR VE YIPRATICI"

Yoğun Bakımda milimetrik hesaplarla çok iyi bir tedavi sürdürülüyor. Hepsi benim arkadaşlarım ve kardeşlerim. Beklemek zor ve yıpratıcı hepimiz için. Dua edeceğiz ve abim hastaneden taburcu olacak inşallah.

"İYİ DİLEKLE VE DUALAR İYİLEŞTİRECEK"

Eski Çarkıfelek dönemlerinden araba veya ev verdiği ailelerin mutluluk göz yaşları ile abimin ağladığı yayınları Sezin paylaşıyor. Bu iyi dilekler ve dualar onu iyileştirecek."