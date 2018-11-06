Yoğun Bakımda Tedavi Gören Mehmet Ali Erbil'in Doktor Kardeşinden Yeni Açıklama: Hasarların Onarılması Zaman Alıyor
Prof. Dr. Yeşim Erbil, evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavi gören abisi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu için "Yoğun bakım süreci uzadı, bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor" dedi.
Evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'den yeni açıklama geldi. Doktor Erbil, "Yoğun bakım süreci uzadı bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.
"DURUMUNDA ANLIK DEĞİŞİM YOK"
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgileri doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medyadan verdi. Doktor Erbil yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Hepinize çok teşekkür ederim. Dua ediyorsunuz durumu soruyorsunuz. Anlık değişim olmadığı için her gün yazmıyorum."
"TRAVMANIN HASARLARIN ONARILMASI ZAMAN ALIYOR"
Yoğun bakım süreci uzadı bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor.
"BEKLEMEK ZOR VE YIPRATICI"
Yoğun Bakımda milimetrik hesaplarla çok iyi bir tedavi sürdürülüyor. Hepsi benim arkadaşlarım ve kardeşlerim. Beklemek zor ve yıpratıcı hepimiz için. Dua edeceğiz ve abim hastaneden taburcu olacak inşallah.
"İYİ DİLEKLE VE DUALAR İYİLEŞTİRECEK"
Eski Çarkıfelek dönemlerinden araba veya ev verdiği ailelerin mutluluk göz yaşları ile abimin ağladığı yayınları Sezin paylaşıyor. Bu iyi dilekler ve dualar onu iyileştirecek."
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Aynı ülkede yaşayıp, benzer ahlaki değerleri paylaştığımızı sandığımız bazı insanların, çaresizliğin pençesindeki bir kişiye karşı takındığı çirkinlikleri ibretle izliyoruz. Kimse sizden iyi dilek beklemiyor. Susun yeter!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HEKİM DEĞİL ÇEKEN BİLİRMİŞ. UYUTULAN HASTAYA SORSAN EMİNİM ÖLMEYİ İSTER. BENCE UMUT YOK, O HALDE ALLAH ŞİFA VERSİN DEN ZİYADE ALLAH KURTARSIN TEMENNİSİDİR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Lutfen kotu yorumlar yapmayin helede saglik konusunda acil sifalar versin rabimCevap Yaz Yayından Kaldır
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memedaliye üzülenleri saygıyla karşılıyorum ama bir gün gelecek azrail inecek hayat bitti diyecek...çalışanlarına ettiğin küfrün stüdyoda maskaraya çevirdiğin insanların kumarda yediğin paraların hesabını verme zamanı...parmaktan sonraCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu hastalığa en çok uzulenlenler nafakası kesilecek olan eski eşleri adamın kanını emdinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır