Yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı, plazma tedavisi ile Kovid-19'u yendi
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Yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı, plazma tedavisi ile Kovid-19'u yendi

Yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı, plazma tedavisi ile Kovid-19'u yendi
04.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:49

Yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı, plazma tedavisi ile Kovid-19'u yendi Edirne'de 40 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi Yeni tip koronavirüse karşı Edirne'de "immün plazma" nakli ile Kovid-19'u yenen 40 yaşındaki Bülent Taştan "Binlerce kez şükrediyorum.

Yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı, plazma tedavisi ile Kovid-19'u yendi

Edirne'de 40 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

EDİRNE - Yeni tip koronavirüse karşı Edirne'de "immün plazma" nakli ile Kovid-19'u yenen 40 yaşındaki Bülent Taştan "Binlerce kez şükrediyorum. Allah herkese şifa versin."dedi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanarak 16 gün tedavi gören ve "immün plazma" nakli ile Kovid-19'u yenen 40 yaşındaki Bülent Taştan'ın tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Taştan, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

"Doktorlarımızdan, personellerimizden, tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun"

Hastanede 33 günlük tedavisinin 16 gününü yoğun bakım servisinde geçiren ve sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Taştan, "Hocam bütün doktorlara, sağlık çalışanlarına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu zor günümde yanımda oldunuz. Herkesten Allah razı olsun. Binlerce kez şükrediyorum. Allah herkese şifa versin" dedi.

Yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı, plazma tedavisi ile Kovid-19'u yendi

Kaynak: İHA

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