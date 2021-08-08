Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
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Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Sağlık

Bingöl Devlet Hastanesinde yoğun bakımda kritik eşiği atlatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Bingöl Devlet Hastanesinde yoğun bakımda kritik eşiği atlatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı en çok artan, en az bir doz aşı yaptıranların oranı en düşük iller arasında yer alan Bingöl'de, aşı olmayı ihmal ettikleri için hastalığı ağır geçiren vakalar arasında 33 yaşındaki Şerif Akcan ve 43 yaşındaki Aydın Çiftçi de yer alıyor.

Yoğun bakımda günlerce yaşam mücadelesi veren ve kritik eşiği atlatarak Kovid-19 servisine alınan Akcan ve Çiftçi'nin solunum cihazına bağlı şekilde tedavileri sürüyor.

Akcan ve Çiftçi, yaşadığı sıkıntıları ve aşı olmadıkları için duydukları pişmanlığı AA muhabirine anlattı.

"Ölümden döndüm"

Şerif Akcan, İstanbul'da yaşadığını, Kurban Bayramı'nın birinci günü Bingöl'de Kovid-19'a yakalandığını öğrendiğini söyledi.

Yaklaşık 17 gündür hastanede tedavi edildiğini, bunun 8 gününün yoğun bakımda geçtiğini dile getiren Akcan, "Aşı olsaydım belki bu hale gelmezdim. Yoğun bakımda çok zor günler yaşadım, resmen ölümden döndüm. Aşı olmayan herkes aşı olsun. Aşı olmadım diye çok pişman oldum. Bugün olurum, yarın olurum diye diye bir türlü aşı olamadım, sonra bu hale geldim işte." dedi.

Akcan, bu hastalığın yaşa bakmadığını ifade ederek, "Bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Nefes alma sıkıntısı yaşadım, ateş, terleme, titreme yaşadım, artık ölürüm dedim. Sağ olsun, doktorlarımız, hemşirelerimiz çok ilgilendiler, yardımcı oldular." diye konuştu.

"Aşı olmamamın bir nedeni yok"

Aydın Çiftçi de 10 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Herkese aşı olmasını tavsiye eden Çiftçi, "Tembelliğimden aşı olmadım. Aşı olmamamın bir nedeni yok. Bugün, yarın derken aşı olmadım. Şimdi de acısını çekiyorum. Ölüm korkusunu yaşadım. Nefes alamıyordum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, umudunu kesmediğini ama hep korku yaşadığını anlatarak, "Hiç kimse aşı olmayı ertelemesin. Herkes aşısını olsun. Hiç olmazsa çoluk çocuğunu düşünsünler. Ölüp gitsem arkamda 3 çocuğum kalacaktı." dedi.

"Aşı olmadıkları için çok genç insanları kaybettik"

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ramazan Gengörü de kentte hastalık oranın yüksek, aşılanma oranının düşük olduğuna işaret etti.

Son zamanlarda hastanelerine yatış yapan Kovid-19 hastalarının sayısının artış gösterdiğini belirten Gengörü, şunları kaydetti:

"Yatan hastalardan aşı olmayanların sayısı fazla. Aşı olmayan hastaların semptomları daha yüksek seyrediyor. İnsanlarımızdan istediğimiz aşılarını olmaları. Aşılarını olduktan sonra, bu hastalığı geçirse bile daha hafif seyretme ihtimali doğuyor. Aşının önemi net bir şekilde ortada. Son zamanlarda özellikle gençlerde bu hastalığı görmekteyiz. Bunun sebebi yaşlıların çoğu aşı oldu. Aşı olmadıkları için çok genç insanları kaybettik. Bunun farkına varmamız ve aşı olmamız lazım."

Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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