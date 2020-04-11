Yoğun bakımda koronavirüs nedeniyle yatan hasta servise alındı Hastanın yoğun bakım servisinden çıkarılması Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 69 yaşındaki hasta, durumunda iyileşme olmasının ardından servise alındı.

Hastanın yoğun bakım servisinden çıkarılması Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 69 yaşındaki hasta, durumunda iyileşme olmasının ardından servise alındı.

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören kadın hastanın servise alındığı belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Hastanemizden güzel haberlerimiz var, 15 gündür yoğun bakımda tedavisini sağladığımız 69 yaşındaki Kovid-19 tanılı teyzemizi servise aldık. Bir süre gözetim altında tutacağımız hastamızı kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde sevenlerine kavuşturmayı düşünüyoruz. Evde kalan herkesle bu mutluluğu paylaşmak isteriz."

Hastanenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde ise yoğun bakım personelinin hastayı alkışlarla uğurlaması yer aldı.

Kaynak: AA