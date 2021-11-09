Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te kontrole gittiği hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan 36 haftalık hamile Öznur Korkmaz (24), durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavi sırasında acil sezaryene alınan Korkmaz, 'Eftelya' ismi verilen kız bebek dünyaya getirdi. Hamileliği sırasında aşı yaptırmayan Korkmaz, 8 gün sonra ilk kez bebeğini kucağına aldı ve herkesi aşı olmaya davet etti.

Gaziantep'te bir çocuk annesi 36 haftalık hamile Öznur Korkmaz, 20 Ekim'de kontrol için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ne başvurdu. Burada kontrolleri sırasında görülen yoğun öksürük üzerine Korkmaz'a PCR testi uygulandı. Testi pozitif çıkan ve koronavirüse yakalandığı belirlenen Korkmaz'ın tedavisine başlandı. Korkmaz, 27 Ekim'de şikayetleri artınca yoğun bakım ünitesine alındı. Hastane doktorları yoğun bakımda tedavi gören Korkmaz'ın hamileliğinin sonuna geldiğini belirleyerek doğum yapması gerektiği kararına vardı. Bunun üzerine gerekli önlemlerle 28 Ekim günü sezaryene alınan Korkmaz, 'Eftelya' ismi verilen kız bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından Öznur Korkmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilirken, Eftelya bebeğin koronavirüs testi ise negatif çıktı.