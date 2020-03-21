Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | VideoView on euronews.
21.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:15
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | VideoView on euronews
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Kaynak: Euronews.com