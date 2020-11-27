Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

27.11.2020 18:07 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:10
Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamasında, "19 Kasım'da Kovid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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