Yoğun bakım uzmanı: Diyarbakır'da günde 1500 kişinin aşı olması umut veriyor
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Yoğun bakım uzmanı: Diyarbakır'da günde 1500 kişinin aşı olması umut veriyor

Yoğun bakım uzmanı: Diyarbakır'da günde 1500 kişinin aşı olması umut veriyor
Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, kentte aşıya ilginin arttığın belirterek, "Bu konuda topluma teşekkür ediyorum.

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, kentte aşıya ilginin arttığın belirterek, "Bu konuda topluma teşekkür ediyorum. Herkes aşılansın. Diyarbakır'da günde 1500'e yakın insan aşılanıyor. Bu da bize umut veriyor. Son önlemlerden sonra hasta sayısında duraksama var. 15 gün sonra hasta sayısının gittikçe azaldığını göreceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye aşı tablosu verilerine göre, Diyarbakır'da 123 bin kişiye birinci, 72 bin kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 195 bin kişiye aşı uygulaması yapıldı. Belirtilen verilerle Diyarbakır'da aşıya yoğun ilgi olduğunu söyleyen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, koronavirüse karşı aşının koruculuğuna dikkat çekti. 

Diyarbakır'da aşıya karşı ön yargının gittikçe azaldığını anlatan Doç. Dr. Akelma, "Aşı önemlidir, kendi gözlerimizle bu istatistikleri görüyoruz. İftardan önce aşı bozuyor, diye bir ön yargı olabilir. Bu ön yargılar dışında bizim toplumu uyarmamızla aşı oranında artma oldu. Büyük oranda yüzde 80-90 aşı randevusu olanlar geliyor. Aşıya ilgi arttı. Bu konuda topluma teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da günde 1500'e yakın insan aşılanıyor. Bu da bize umut veriyor. Son önlemlerden sonra hasta sayısında duraksama var. İnanıyorum ki aşıların birinci dozunun etkisinin olacağıdır. 15 gün sonra hasta sayısının gittikçe azaldığını göreceğiz. Çünkü bu bir dozun verdiği yüzde 80 korumadan kaynaklanır" diye konuştu.'AŞI OLDUM, DİYE HEMEN REHAVETE DÜŞMESİNLER'Aşı olanların rehavete kapılmaması gerektiği uyarısında da bulunan Doç. Dr. Akelma, "Aşı olan kişiler, antikor oluşacağını bildikleri için maske, mesafe ve hijyen kuralını ihmal etmesinler. Aşı oldum, diye hemen rehavete düşmesinler. Çünkü antikor 15-20 gün sonra ortaya çıkıyor ve öyle koruyor. Aşılarımızın ilk dozu da yüzde 80'e kadar koruma sağladığı için insanlarımız bu duyarlılığa sahip olsunlar" dedi. 

Yoğun bakım uzmanı: Diyarbakır'da günde 1500 kişinin aşı olması umut veriyor
Yoğun bakım uzmanı: Diyarbakır'da günde 1500 kişinin aşı olması umut veriyor
Yoğun bakım uzmanı: Diyarbakır'da günde 1500 kişinin aşı olması umut veriyor
Yoğun bakım uzmanı: Diyarbakır'da günde 1500 kişinin aşı olması umut veriyor
Yoğun bakım uzmanı: Diyarbakır'da günde 1500 kişinin aşı olması umut veriyor
Yoğun bakım uzmanı: Diyarbakır'da günde 1500 kişinin aşı olması umut veriyor
Yoğun bakım uzmanı: Diyarbakır'da günde 1500 kişinin aşı olması umut veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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