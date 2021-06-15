Yoğun bakım servisine yerleştirilen kameralar hastaları yakınları ile buluşturuyor
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Yoğun bakım servisine yerleştirilen kameralar hastaları yakınları ile buluşturuyor

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Sağlık

Yoğun bakım servisine yerleştirilen kameralar hastaları yakınları ile buluşturuyor Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde bulunan odalara yerleştirilen kameralar, yoğun bakım hastalarını yakınları ile buluşturuyor.

Yoğun bakım servisine yerleştirilen kameralar hastaları yakınları ile buluşturuyor

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde bulunan odalara yerleştirilen kameralar, yoğun bakım hastalarını yakınları ile buluşturuyor.

Doğunun şifa merkezi olan Erzurum Şehir Hastanesi, yoğun bakım odalarına yerleştirdiği kamera sistemleriyle vatandaşlara yeni bir hizmet daha veriyor. Yoğun bakım odalarına yerleştirilen kameralar, yoğun bakım hastalarını dışarıda bekleyen yakınlarına uzaktan da olsa görebilme imkanı sunuyor. Odalara yerleştirilen kameralar sayesinde vatandaşlar, yoğun bakımda yatan hastalarını kısa sürede olsa sağlık çalışanlarının yardımıyla kendileri izleyebiliyor. Öte yandan yoğun bakımda yatan hasta yakınları yeni hizmetten çok memnun olduklarını ifade ederken, vatandaşlar hastalarını görebilmek için hastane koridorlarında büyük sıralar oluşturuyor.

Yoğun bakıma yerleştirilen kameralar sayesinde hastalarını izleyebildiklerini belirten Nazım Demir, "Hastamız şuanda yoğun bakımda. Hastanenin ve sağlık çalışanlarının hizmetlerinden çok memnunuz. Hastaneye getirilen yeni sistem çok güzel olmuş. Yoğun bakımda yatan hastalarımızı kamera sayesinde monitörlerden izleyebiliyoruz çok güzel bir hizmet olmuş. İçeriye giremiyoruz ama en azından dışarıdan hastamızı izleyebiliyoruz. Haftanın beş günü belirli saatlerde gelip izleyebiliyoruz" dedi.

Yoğun bakım servisine yerleştirilen kameralar hastaları yakınları ile buluşturuyor
Yoğun bakım servisine yerleştirilen kameralar hastaları yakınları ile buluşturuyor
Yoğun bakım servisine yerleştirilen kameralar hastaları yakınları ile buluşturuyor
Yoğun bakım servisine yerleştirilen kameralar hastaları yakınları ile buluşturuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz

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