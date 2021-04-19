Yoğun bakım doluluk oranları yüzde kaç? Koronavirüs vakaların en yüksek olduğu şehirlerdeki yoğun bakım doluluk oranları!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların en yüksek olduğu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı. Buna göre hangi şehirde yoğun bakım doluluk oranı yüzde kaçtır merak edildi. Peki, İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı kaç? Ankara'da yoğun bakım doluluk oranları nasıl? İzmir'de yoğun bakım doluluk oranı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs vakalarının en fazla olduğu şehirlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde kaç onu paylaştı. Vatandaşlar tarafından merak edilen yoğun bakım doluluk oranları yüzdesiyle birlikte haberimizde.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

Vaka artışının en yüksek olduğu illerin salgın sürecinin ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği online toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında en yüksek vakaların olduğu şehirlerdeki yoğun bakım doluluk oranları aşağıdaki gibidir:

- İstanbul'da %71,4

- Çanakkale'de %67,1

- Tekirdağ'da %73,5

- Kırklareli'nde %69

- Yalova'da %55,4

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, "Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.

İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor." ifadelerini kullandı.