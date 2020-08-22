Yoğun bakım doktorundan her bir satırı ibretlik açıklama
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Yoğun bakım doktorundan her bir satırı ibretlik açıklama

Yoğun bakım doktorundan her bir satırı ibretlik açıklama Boğulma hissiyle çırpınarak yaşam savaşı veriyorlar Bakışlarında çaresizlik, panik, korku ve endişe var Organlarında hasar kalıyor, bazı uzuvlar kesiliyor Edirne Sultan 1.

22.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:02

Yoğun bakım doktorundan her bir satırı ibretlik açıklama

Boğulma hissiyle çırpınarak yaşam savaşı veriyorlar

Bakışlarında çaresizlik, panik, korku ve endişe var

Organlarında hasar kalıyor, bazı uzuvlar kesiliyor

EDİRNE - Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi devam hastaları hayata döndürmek için özveriyle çalışan sağlık çalışanları zaman zaman ibret verici olaylara şahit oluyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Alper Eker, pandemi sürecinde yoğun bakım servisinde görev yaptığını açıklayarak, korona virüs vakalarının yeniden tırmanışa geçtiğine dikkat çekti ve kurallara uymayan vurdumduymaz vatandaşlar için her bir satırı ibretlik açıklamalarda bulundu.

Edirne'de korona virüs teşhisi konulan, nefes almakta zorlanan ve boğulma hissi yaşayarak nefes açlığı çeken bir hastanın entübasyon cihazına bağlanırken kendisinin elini tutup vedalaştığında hastanın gözlerindeki çaresiz bakışın kendilerini etkilediğini söyleyen Dr. Eker, yine bir başka hastanın yoğun bakımda kaldıktan sonra kan pıhtılaşması nedeniyle ayak parmaklarının kesileceğini ifade etti. Vurdumduymaz kişilere kurallar hakkında çağrıda bulunan Dr. Eker, ayrıca boğulma eşiğine gelen kişilerin çırpınarak yaşam savaşı verdiğini anlattı.

Vaka sayılarında artış yaşanıyor

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 5 ayda yaklaşık 800 vatandaşın korona virüs salgını nedeniyle yatarak tedavi gördüğünü açıklayan Dr. Eker, son zamanlarda hasta sayılarında il ve ilçe bazında artış yaşandığına dikkat çekti.

"Bakışlarındaki çaresizliği unutamıyorum"

Korona virüs salgınına yakalanan ve 50 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören 40 yaşındaki kişinin tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiğini duygu dolu anlarla anlatan Dr. Eker, o hastanın entübasyona bağlanırken elini tutup çaresizce gözlerine baktığı o anı unutamadığını söyledi.

Parmakları kesilecek

Bir başka korona virüs hastasının yoğun bakımda çok ağır bir süreç geçirdiğine dikkat çeken Doktor Eker, o hastada oluşan pıhtılaşma nedeniyle gelecek günlerde kişinin ayak parmaklarından ikisinin kesileceğini ve tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu olan birçok hastanın da organlarında hasarların devam ettiğini söyledi.

Boğulma hissi yaşıyorlar, korku ve endişeleri görülüyor

Korona virüs hastalığına yakalanan ve entübasyon cihazına bağlanacak kişilerde korku ve endişe ifadeleri gördüklerini vurgulayan Doktor Eker, solunum sıkıntısı yaşayan hastaların boğulma hissi yaşadığını ve nefes açlığı çektiğini anlattı.

Çırpınarak yaşam savaşı veriyorlar

Vurdumduymaz kişilere maske, mesafe ve hijyen kuralları hakkında çağrıda bulunan Dr. Alper Eker, "Sizin çok rahat atlatabildiğiniz hastalığı bir başkası aylarca yoğun bakımlarda kalarak boğulma eşiğine gelerek bilinci açık şekilde çırpınarak ya ölebiliyor ya da büyük bir hasarla hayatına devam ediyor" dedi.

Yoğun bakım doktorundan her bir satırı ibretlik açıklama

Kaynak: İHA

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