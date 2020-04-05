Yoğun bakım çalışanlarından 'Penguen dansı'
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Çin Halk Cumhuriyeti, Malatya, Penguen

Yoğun bakım çalışanlarından 'Penguen dansı'

Yoğun bakım çalışanlarından 'Penguen dansı' korona virüsü ile mücadelede en önde yer alan sağlıkçıların yaptığı 'Penguen dansı' hem hastalara hemde çalışanlara moral oldu.

05.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:07
Yoğun bakım çalışanlarından 'Penguen dansı'

Yoğun bakım çalışanlarından 'Penguen dansı'

MALATYA - korona virüsü ile mücadelede en önde yer alan sağlıkçıların yaptığı 'Penguen dansı' hem hastalara hemde çalışanlara moral oldu.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada pandemi ilan edilen yeni tip korona virüsü tehdidi her geçen gün artarken, virüse yakalanan hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısı da günden güne artıyor. Kuşkusuz bu süreçte en büyük kahramanlar sağlıkçılar. Bu stresli günlerde ellerini taşın altına koyup canları pahasına hastalıkla mücadele eden sağlıkçılara büyük bir destek var.

En son Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 60'ın üstünde Kovid-19 vakasının bulunduğu Malatya'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlıkçıların yaptığı penguen dansı bu zor süreçte az da olsa hem çalışanlara hem de hastalara moral oldu.

Hastanede görev yapan Doktor Zercan Kalı tarafından sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede ilgi gördü. Özel korunaklı yoğun bakım kıyafetleri ile penguen dansı yapan sağlıkçıların paylaşımı ise birçok olumlu mesaj aldı.

Yoğun bakım çalışanlarından 'Penguen dansı'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yoğun bakım çalışanlarından 'Penguen dansı'
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