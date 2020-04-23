Yoğun bakım çalışanları İstiklal Marşı'nı hastanede okudu Ankara Şehir Hastanesi korona virüs yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelleri Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı'na hastaneden katıldı.

Ankara Şehir Hastanesi korona virüs yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelleri Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı'na hastaneden katıldı. Sağlık çalışanları İstiklal Marşının ardından asker selamı verdi.

Ankara Şehir Hastanesi korona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla tüm Türkiye'de balkonlardan okunan İstiklal Marşına hastaneden katıldı. Açtıkları bayrakla İstiklal Marşı'nı seslendiren çalışanlar marşın ardından asker selamı verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA