Yoga ve Meditasyon Buluşması 05-03-2021
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Yoga ve Meditasyon Buluşması 05-03-2021

Yoga ve Meditasyon Buluşması 05-03-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Değerli Katılımcılar;Google Meet Programı üzerinden planlanan online etkinliğimize sizleri davet etmekten mutluluk duyarız.Etkinliğimize katılabilmeniz için aşağıdaki linke tıklayarak bilgisayarınızdan veya programı indirmeye gerek duymadan direkt olarak web tarayıcınız üzerinden bağlanabilirsiniz.

Değerli Katılımcılar;

Google Meet Programı üzerinden planlanan online etkinliğimize sizleri davet etmekten mutluluk duyarız.

Etkinliğimize katılabilmeniz için aşağıdaki linke tıklayarak bilgisayarınızdan veya programı indirmeye gerek duymadan direkt olarak web tarayıcınız üzerinden bağlanabilirsiniz.

Link: : https://meet. google. com/mns-pfuu-rij

İlginiz için teşekkürlerimizi sunarız.

Kaynak: Habermetre

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