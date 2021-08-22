Yoga ve Meditasyon Buluşması 05-03-2021

Değerli Katılımcılar;Google Meet Programı üzerinden planlanan online etkinliğimize sizleri davet etmekten mutluluk duyarız.Etkinliğimize katılabilmeniz için aşağıdaki linke tıklayarak bilgisayarınızdan veya programı indirmeye gerek duymadan direkt olarak web tarayıcınız üzerinden bağlanabilirsiniz.