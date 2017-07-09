Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi" kapsamında yoga etkinliği düzenlendi.



Malkara ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde düzenlenen yoga etkinliğine İstanbul'dan gelen 12 kişi katıldı.



Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi'yle yöre kültürünü tanıtmak ve gelen ziyaretçilere organik köy kahvaltısı sunmak için kurulan tarihi taş binada köy kahvaltısı yapan grup daha sonra hem Ege hem de Marmara denizlerini gören 600 rakımlı tepede yoga yaptı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, "Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi" kapsamında Elmalı Mahallesi'nde düzenlemeler yaptıklarını ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçinin bölgeye geldiğini söyledi.



Aslan, Elmalı'nın aynı anda hem Ege hem de Marmara denizlerinin manzarası ile ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirterek, şunları söyledi:



"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri daha da sıklaştırma düşüncesindeyiz. Bugünkü etkinliğimize İstanbul'dan gelen bir grup hanım misafirlerimiz, bu bölgenin yoğun oksijeninden, temiz havasından, kekik kokusundan yararlanarak, rakımı 600 metreye ulaşmış bir bölgede hem Ege hem Marmara denizlerini aynı anda gözleme fırsatı bularak etkinliklerini gerçekleştirdi."



Yoga etkinliği için İstanbul'dan gelen Fatma Küçüktaş, ise ilk defa bu kadar doğal bir ortamda yoga yaptığını kaydetti.



Ortamın çok güzel olduğunu vurgulayan Küçüktaş, "Tekirdağ'ın bu kekik kokulu tepelerinde, bir tarafımızda Ege bir tarafımızda Marmara denizlerini görerek yoga yapmak müthiş bir keyif oldu. Buraya grup halinde İstanbul'dan geldik. Doğal ortamda yoga yaparak şehir stresin kurtulup huzur buluyoruz. Burada yoga yapmak, yoganın bütün keyif verici özelliklerini çok daha fazla hissetmemize neden oldu." diye konuştu.