YKS Yerleştirme Sonuçları... (BEKLENEN GÜN GELDİ Mİ...) Geçtiğimiz Yıl 26 Ağustos Günü Açıklanmıştı!

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde 26 Ağustos günü yani bugün açıklanması bekleniyor. Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Fakat bugün veya en geç yarın YKS tercih sonuçları açıklanacak! Peki, YKS 2021 yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanır yarın mı? İşte tahminler ve detaylı bilgiler...

HEYECANLI BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR... Bazı uzmanların tahminine göre YKS 2021 tercih sonuçları bugün açıklanacak... Gündemin ana konusu YSK tercih sonuçlarının açıklanacağı zaman oldu. Peki geçtiğimiz yıllarda YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanmıştı? Bu yıl hangi gün açıklanır? YKS 2021 tercih sonuçları en geç yarın açıklanması bekleniyor. Peki, önceki senelerde hangi gün açıklandı? Tarih incelemesine başlayalım...

2021 YKS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

2021 YKS tercihleri daha önce ÖSYM tarafından 5 Ağustos ile 13 Ağustos arasında yapılacaktı. Ancak ülkemizdeki yangın, sel ve deprem gibi afetler nedeniyle bitiş tarihi 13 Ağustos 2021 Cuma günü yerine, 20 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığı açıklandı.

Buna göre adaylar 2021 YKS tercihlerini 5 Ağustos 2021 Perşembe günü ile 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 23.59 arasında yapması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercihlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

2021 Tercih tarihlerinin uzatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması;

''Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

2021 YKS TERCİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Hayır henüz YKS tercih sonuçları açıklanmadı. Bugün veya yarın açıklanması bekleniyor.

GEÇEN YILLARA GÖRE YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANMIŞTI?

Sizler için kısa bir araştırma yaptık ve geçtiğimiz yıllarda ÖSYM'nin YSK tercihlerini açıklama tarihlerini öğrendik.

- 2019 yılında YKS tercih sonuçları 6 Ağustos 2019 Salı günü açıklanmıştı.

- 2020 yılında YKS tercih sonuçları 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü açıklanmıştı.

- 2021 TAHMİN : 26 Ağustos 2021 Perşembe günü açıklanacağı düşünülüyor. Fakat yarın 27 Ağustos Cuma günü açıklanması da muhtemel...

Tahminlerimize göre bu yıl yani 2021'de 26 Ağustos 2021 Perşembe günü açıklanacaktır. Tabii ki bugün de açıklanabilir. Fakat şunun garantisini verelim. YKS tercihleri Ağustos ayında açıklanacak. Çünkü üniversiteler 6 Eylül'de açılıyor. Bu bakımdan fazla bir zaman kalmadı. O yüzden bugün veya yarın tercihlerin açıklanması beklenmektedir.

Diğer Bir İhtimal:

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Resmi kayıt işlemleri ise 6-10 Eylül tarihleri arasında olacak.

Bu tarihleri baz alırsak 4 Eylül 2021 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yani YKS yerleştirme sonuçları en geç 3 Eylül 2021 Cuma günü açıklanacak. Fakat geçen sene YKS yerleştirme sonuçları 26 Ağustos açıklanmıştı ve kayıtlar ise 31 Ağustos'ta başlamıştı. Yani arada 4-5 gün boşluk olmuştu. Bu bakımdan bu sene de arada 4-5 gün boşluk olması için bugün veya yarın açıklanacağı düşünülmektedir. En geç haftaya Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri yerleştirme sonuçları açıklanacağı düşünülüyor...

ÖSYM VE MEB TWİTTER HESAPLARINDAN TERCİHLERİN AÇIKLANMA TARİHİ İLE İLGİLİ HENÜZ DUYURU YAPILMADI!

YKS 2021 tercihlerinin açıklanmasıyla ilgili ÖSYM ve MEB Twitter üzerinden henüz açıklama yapmadı. Son paylaşım şu şekilde:

MEB Bakanı Mahmut Özer'in son paylaşımı:

"Tüm personelimizle yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için tedbirlerimize sıkı sıkıya sarılacağız."

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA YKS YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN AÇIKLANDI?

ÖSYM 2019 YKS TERCİH SONUÇLARI DUYURUSU

"2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

ÖSYM 2020 YKS TERCİH SONUÇLARI DUYURUSU

"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

Buna göre 2021 tercih sonuçlarının bugün veya yarın açıklanacağı tahmin ediliyor...

ÖSYM TERCİH SORGULAMA EKRANI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, tercihler açıklandığı zaman öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖSYM TERCİH SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...