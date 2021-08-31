YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yerleştirme sonuçlarını duyurduğu paylaşımında, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Aygün ayrıca, "Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır. Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021, elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021" açıklamasında bulundu.

Yerleştirme sonuçlarına dair sayısal verileri de paylaşan ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2.tercihine, yüzde 10,09'u 3. tercihine yerleşmiştir" dedi.

Öte yandan yerleştirme sonuçlarının açıklanması üzerine paylaşımda bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, şunları kaydetti:

"2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan sevgili gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canı gönülden tebrik ederim. Aramıza hoş geldiniz. İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için 'ek yerleştirme' ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız 'ikinci ek yerleştirme' işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim."

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı