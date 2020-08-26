YKS Yerleştirme Raporuna göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde,...
YKS Yerleştirme Raporuna göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.
26.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:06
YKS Yerleştirme Raporuna göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.
Kaynak: AA