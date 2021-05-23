YKS yerleri belli oldu mu 2021? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
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YKS yerleri belli oldu mu 2021? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

YKS yerleri belli oldu mu 2021? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
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YKS sınav yerleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, YKS yerleri belli oldu mu 2021? YKS yerleri ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerine kavuşması için YKS sınavında başarılı olması gerekiyor.

26-27 Haziran'da yüz binlerce adayın ter dökeceği sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda tamamlanacak.

Sınava az bir zaman kala öğrenciler giriş yerleri ve sınav giriş belgelerine dair araştırmalarını sürdürüyor. Sınava nerede gireceğini merak eden adaylar, giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak sorularını sorguluyor.

YKS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU 2021?

2021 26-27 Haziran'da gerçekleşecek üniversite sınavında adayların nerede sınava gireceği henüz belli olmadı.

Geçmiş yıllarda YKS sınavı giriş yerleri aksi bir durum olmadığı sürece sınav tarihinden önceki bir hafta içerisinde açıklanıyordu.

Buna göre üniversite sınavı giriş yerlerinin en geç 22 Haziran tarihinden itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

YKS 2021 NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle değişikliğe uğrayan YKS sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor.

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunlu olacak.

YKS yerleri belli oldu mu 2021? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
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