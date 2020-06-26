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YKS'ye saatler kala Türkiye 1.'cilerinden başarı taktikleri

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdüren 2016, 2017, 2018 ve 2019 Türkiye birincileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) saatler kala sınava girecek adaylara başarı tavsiyelerinde bulundu.

YKS'ye saatler kala Türkiye 1.'cilerinden başarı taktikleri
26.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:23

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdüren 2016, 2017, 2018 ve 2019 Türkiye birincileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) saatler kala sınava girecek adaylara başarı tavsiyelerinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen YKS bu hafta sonu gerçekleşecek.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

Öğrenciler sınava saatler kala ne yapmalı? Adayların işine yarayacak sınav taktikleri neler? Bu noktada İstanbul Medipol Üniversitesinde eğitim gören 2016 LYS Birincisi İbrahim Ethem Hamamcı, 2017 LYS Birincisi Beyza Gürbüz, YKS 2018'de alanında TÜBİTAK sayısal ek puanıyla Türkiye birincisi olan Halil Hazar Gelener ve 2019 YKS birincisi Mehmet Berke İşler sınava girecek 2 milyon 437 bin 119 adaya tavsiyelerde bulundu.

"Son gün sınavı hiç düşünmedim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesinde eğitim gören 2016 LYS Birincisi İbrahim Ethem Hamamcı, tüm sene emek harcanan süreci en iyi şekilde tamamlayabilmek için sınavdaki performansın çok önemli olduğunu belirtti.

Kendisinin son gün sınavı hiç düşünmediğini kaydeden Hamamcı şunları kaydetti:

"Salonda sıraya oturup kitapçığı açana kadar zihnimi sınavla ilgili konuların dışında tutarak sınav stresini yaşamamaya çalıştım. Sınavdan önceki son gün arkadaşlarımla ve ailemle muhabbet edip zihnimi yoracak elektronik aletler ve kitaplardan uzak durdum. Sınav aklıma geldiğinde elimden gelen çalışmayı yaptığımı ve bundan sonrasının artık elimde olmadığını düşünerek kafamı rahatlatmaya çalıştım. Şunu söyleyebilirim ki şu anda yaşadığınız tatlı telaş yıllar sonra aklınızda hoş bir anı olarak kalacak. Stresten uzak durun ve bir iki saatlik sınavda en iyi performansını göstermeye gayret edin."

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesinde eğitim gören 2017 LYS Birincisi Beyza Gürbüz ise herkes gibi sınav stresi yaşadığını ancak bununla baş etmenin yolları olduğunu belirtti.

Adaylara sınav öncesinde yaşanabilecek olumsuz durumları düşünmek yerine sınav sonrası güzel bir gelecek hayal etme tavsiyesinde bulunan Gürbüz, "Hedefinizi bulunduğunuz şartlarda en iyi performansı yapmak üzere belirlerseniz endişe, yerini daha güçlü bir motivasyona bırakacaktır. Sınav tüm geleceğimizi belirleyen şey değil, sadece geleceğimizi etkileyebilecek bir olay. Elbette kontrolümüz dışında gerçekleşebilecek olaylar var ancak sınav sonucu da bizden bağımsız değil. Sınavı bir eleme süreci olarak görmek yerine bir basamak olarak düşünmenizi öneririm." ifadelerini kullandı.

YKS 2018'de alanında TÜBİTAK sayısal ek puanıyla Türkiye birincisi olan Halil Hazar Gelener de adaylara morallerini bozabilecek arkadaş ve akrabalarla sınav sonrası görüşmelerini belirtti.

Gelener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınava saatler kala sizi gereksiz yere paniğe sokabilecek arkadaşlarınız veya akrabalarınızla olan konuşmalarınızı sınavdan sonraya erteleyin. En önemlisi sosyal medya ile bağınızı olabildiğince koparın. Kendinize ve ailenize zaman ayırın, sizi sınav düşüncesinden uzaklaştıracak kitap okuma, film izleme gibi aktivitelere yönelin. Özellikle bu son düzlükte etrafınızdaki en alakasız insanlar bile size sınav taktikleri vermeye başlayacaktır. İyi niyetli olsalar dahi bunlara gereğinden fazla kulak asmayın ve kendi belirlediğiniz yoldan şaşmayın."

YKS 2019'da Türkiye birincisi olan Mehmet Berke İşler, sınava saatler kala adaylara çalışmayı bırakmalarını belirtti.

Bu sene sınavın pandemi gölgesinde yaşanacağını, bu durumun adaylar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirten İşler, şunları kaydetti:

"Sağlık her şeyden önemli. Sınavda sadece sorulara odaklanmaya çalışın ve zihninizin başka düşüncelere kapılmasına fırsat vermeyin. Sınavda dikkatiniz dağılırsa, 5-10 saniye dinlenin ve zamanı sık sık kontrol edin. Sınavda zaman çok kıymetli bu sebeple çözemediğiniz soruları takıntı haline getirmeyin, hemen başka soruya geçip motivasyonunuzu koruyun."

Kaynak: AA

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