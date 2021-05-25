YKS'ye kaç gün kaldı? 2021 YKS ne zaman? YKS 2021 sınav tarihi

ÖSYM, YKS 2021 tarihini açıkladı. Bu noktada "YKS'ye kaç gün kaldı? 2021 YKS ne zaman?" Soruları merak edilmeye başladı. 2021 üniversite sınavı için heyecan gittikçe yükselmeye başladı. Üniversite hayaliyle çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren binlerce genç, şimdiden YKS'nin tarihini araştırmaya başladı. İşte YKS 2021 sınav tarihi

YKS'ye kaç gün kaldı? 2021 YKS ne zaman? ÖSYM tarafından uygulanacak olan AYT ve TYT sınavı için detaylar belli oldu. YKS 2021 kapsamında uygulanacak olan TYT ve AYT 2021 sınavı için tarih detayı, geçtiğimiz yıl sınavın ertelenmek zorunda kalması dolayısıyla merak edilmişti. Sınav takvimine göre TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT sınavı 27 Haziran tarihinde tamamlanacak. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı bilgiler çerçevesinde TYT ve AYT sınavı hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar

YKS NE ZAMAN 2021?

4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınan YKS başvuru işlemleri ardından YKS sınavının oturumları;

TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'de uygulanacak.YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ

YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

TARİHLER DEĞİŞEBİLİR UYARISI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS BARAJI KAÇ PUAN?

Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için ise programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÇİFT SORU KİTAPÇIĞI

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) yapılan açıklamaya göre, YKS'ye girecek engelli bir öğrenci, 2021 kılavuzunun güncellenerek, okuyucu yardımı talep eden engelliler için engelli ve ona yardım eden okuyucuya 1'er tane olmak üzere çift soru kitapçığı verilmesi talebiyle KDK'ya başvurdu.

KDK, engelli öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi için ÖSYM Başkanlığı ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin ardından öğrencinin sorunu çözüldü.

ÖSYM Başkanlığı, KDK'ya gönderdiği cevabi yazısında, 2021-YKS'de okuyucu yardımı talep eden ve soru kitapçığını okuma hakkı bulunan engelli adaylara yönelik yürütülmekte olan çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

ÖSYM'nin yazısında, 2021-YKS'de okuyucu yardımı alan ve aynı zamanda soru kitapçığını okuma hakkı bulunan adayların sınava girecekleri tek kişilik salonlarda, bir soru kitapçığı aday için, diğer soru kitapçığı ise okuyucunun soruları adaya okuması için olmak üzere, çift soru kitapçığı uygulamasının yapılacağı bilgisi verildi.