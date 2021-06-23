YKS'ye günler kala rehber eğitmenlerden tavsiye ve uyarılar kılavuzu

Yaklaşık 2 milyon 700 bin üniversite adayının başvuruda bulunduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı, bu hafta sonu 26-27 Haziran tarihlerinde iki oturumla gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 2 milyon 700 bin üniversite adayının başvuruda bulunduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı, bu hafta sonu 26-27 Haziran tarihlerinde iki oturumla gerçekleştirilecek. Yıl boyunca bu önemli sınava hazırlanan adaylar, istedikleri üniversite ve bölümlerde öğrenim görebilmek için ter dökecek. Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Merkezi, YKS'ye girecek adaylar için sınav öncesi ve sırasında dikkat etmeleri gerekenleri maddeler halinde özetleyen bir sınav kılavuzu yayınladı.

Üniversite adaylarına sınav giriş belgesinin üzerinde fotoğrafın da yer aldığı renkli veya siyah-beyaz çıktı şeklinde yanlarında bulundurmaları gerektiğinin hatırlatıldığı kılavuzda nüfus cüzdanı, fotoğraflı kimlik kartı veya süresi dolmamış pasaportun aslının da bulundurulması gerektiği belirtildi. Sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır olunması önerilen kılavuzda adaylara sınavın sabah oturumlarında 10: 00 'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise 15: 30'dan sonra sınav salonlarına alınmayacakları bilgisi paylaşıldı.

Kılavuzda sınava girecek üniversite adayları için şu uyarı ve tavsiyeler yer aldı:

"Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış suyu yanınıza alabilirsiniz. Sınava 1-2 gün kaldığında artık ders çalışmayı bırakmalı ve psikolojik olarak sınava hazırlanmalısınız. Psikolojik olarak hassas olduğunuz sınav öncesinde özellikle zor bir konuya çalışmanız kafanızın iyice karışmasına ve moralinizin bozulmasına sebep olabilir. Sınavdan önce sakatlanmayla sonuçlanabilecek bazı sportif aktivitelerden, özellikle futbol ve basketbol maçlarından uzak durmalısınız. Sizi sinirlendirecek ve moralinizi bozacak olaylardan uzak durmanız da çok önemli. Sınavı bir ölüm kalım meselesi gibi gören aşırı panik içerisindeki arkadaşlarınızın tesirinde kalmamalısınız. Psikolojinizi olumsuz etkileyen bu arkadaşlarınızın yerine, pozitif enerji aldığınız kişilerle vakit geçirmeniz sizi dinlendirecektir."

Adaylara, sınav akşamı belgelerin mutlaka hazırlanması ve sınava girilecek bina ve salonun önceden görülmesinin önerildiği kılavuzda, "Sınavdan önceki gece çok erken uyumaya çalışmayın. Daha önceki zamanlarda olduğu gibi normal yatış saatinde uyumaya özen gösterin. Erkenden uyumaya çalışmanız, sınav heyecanıyla birleşince uykunuzun iyice kaçmasına sebep olabilir. Sınav öncesinde hafif bir akşam yemeği yemeğiniz ve sınav sabahında da iyi bir kahvaltı yapmanız çok önemli. Fakat bu kahvaltı midenizi bozacak şekilde olmamalı. Bazı aileler sınav sabahı 'çocuğumun zihni açılsın' diye öğrenciye ziyafet formatında kahvaltı yaptırır. Halbuki bu tarz bir kahvaltı midenizi bozabileceği gibi kaygı düzeyinizin de iyice artmasına sebep olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adaylara sınavda rahat edilecek bir kıyafetin tercih edilmesi ve özel bir neden yoksa sınava aile üyeleriyle birlikte gidilmemesinin önerildiği kılavuzda, "Fakat ailenizin sizinle birlikte sınav yerine gelmesi sizde bir baskı oluşturmadığı gibi sizi rahatlatıyorsa, bu durumda ailenizin sizinle birlikte gelmesinin bir sakıncası olmayacaktır" denildi.

SINAV ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adaylar için sınav sırasında dikkat etmeleri gereken önemli noktaların da paylaşıldığı sınav hazırlık kılavuzunda, sınavın ilk 15 dakikasında heyecanlanmanın normal olduğu belirtilerek, "Bunun bir zaaf olmadığını ve hemen herkesin az ya da çok bu heyecanı yaşadığını bilmeniz sizi rahatlatacaktır. Sınavın hemen öncesinde sanki bütün bildiklerinizi unutmuş gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz. Bu durum karşısında telaşa kapılmayın. Bunun gerçek olmadığını ve o anki sınav psikolojisinden kaynaklandığını bilmelisiniz" denildi.

Adaylara sınav esnasında sadece kendi yaptıklarına odaklanmaları ve diğer adayların ne yaptıkları ile ilgilenmemelerinin tavsiye edildiği kılavuzda, şu tavsiye ve uyarılara yer verildi:

"En iddialı olduğunuz testle sınava başlayın. En zayıf olduğunuz testi de en sona bırakın. Sınava zorlandığınız testle başlamanız size zaman kaybettireceği için diğer soruları yetiştirememenize sebep olabilir. Üniversite sınavında sorular yüzde 20 oranında zor ve yüzde 10 oranında da çok zor sorulmaktadır. Bunlar öğrenciler için "fren sorularıdır". Fren soruları testin hemen ilk sayfasında karşınıza çıkabileceği gibi son kısımdaki sorulara da denk gelebilir. Dolayısıyla henüz ilk sorularda zorlanınca asla motivasyonunuzu kaybetmemeli ve fazla oyalanmadan sonraki sorulara geçmelisiniz. Hakkında hiçbir bilginizin olmadığı soruları boş bırakın. Çünkü 4 yanlış cevabınız bir doğruyu götürecektir. Eğer bir soruyu yanıtlarken belirli bir süre geçtiği halde çözüme ulaşamadıysanız, o soruyla boğuşarak zamanınızı boşa harcamayın. Çok iyi bir nedeniniz olmadıkça, doğru olduğundan emin olarak işaretlediğiniz bir seçeneği değiştirmeyin."

Kılavuzda adaylara sınav esnasında çok sık aralıklarla saate bakmamaları ve soruların çok dikkatli okunup, anladıktan sonra cevaplanması tavsiye edilirken sorulara yorum katmadan soruyu hazırlayan kişi gibi düşünmeye çalışmaları önerildi. Sınav esnasında sadece sınava odaklanılması ve sınav sonrasının düşünülmemesi gerektiğinin vurgulandığı YKS kılavuzunda, "Dikkatinizi dağıtacak hayallere ve endişelere kapılmamalısınız. Eğer sınavdan koptuğunuzu fark ederseniz zihninizin birkaç saniye dinlenmeye ihtiyacı vardır demektir. Kaleminizi bırakın, gözlerinizi kapatın, alnınızı ve şakaklarınızı ovarak veya sizi rahatlatacak başka bir dinlenme egzersizi yaparak 10-15 saniye gibi bir süreyi bu amaçla kullanın. Dinlendiğiniz bu süreyi kayıp olarak düşünmeyin. Cevaplarınızı gruplar halinde (sayfa-sayfa) kodlayın. Bu durum size zaman kazandıracağı gibi "kaydırma" riskinizi de azaltacaktır. Kodlamayı en sona bırakmanızın çok riskli olduğunu da unutmamalısınız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı