YKS'ye giren öğrenciler kalem ve silgilerini bağışladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YKS'ye giren öğrenciler kalem ve silgilerini bağışladı

Kırşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrenciler, sınav çıkışında kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladı.

YKS'ye giren öğrenciler kalem ve silgilerini bağışladı
28.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:10

Kırşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrenciler, sınav çıkışında kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladı.

Cacabey Gençlik Merkezi'nde görevli uzmanlar ve gençlik liderleri, "Genç Dönüşüm Projesi" kapsamında sınavdan çıkan gençlerin kalem setlerini toplamak üzere Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ndeki ve kentteki diğer sınav merkezlerinde toplama kutuları yerleştirdi.

YKS'den çıkan öğrenciler, sınav bitiminde kalem ve silgilerini bağışladı.

Toplanan kalem ve silgiler, ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına götürülerek, buradaki öğrencilere dağıtılacak.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak Haber
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? Haber
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haber
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
Eşinin dolandırılmaya çalışıldığını anlayan koca karakola gitti, kadın o sırada dolandırıcıya parayı verdi
Eşinin dolandırılmaya çalışıldığını anlayan koca karakola gitti, kadın o sırada dolandırıcıya parayı verdi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya...
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Burcu Esmersoy Dilan Çiçek Deniz
Spor Adem Büyük Okan Buruk Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Genç Hindistan Üniversite
Şu an buradasınız: YKS'ye giren öğrenciler kalem ve silgilerini bağışladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 18:23:28. #1.15#
title