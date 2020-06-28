YKS'ye giren öğrenciler kalem ve silgilerini bağışladı Kırşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrenciler, sınav çıkışında kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladı.

Kırşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrenciler, sınav çıkışında kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladı. Cacabey Gençlik Merkezi'nde görevli uzmanlar ve gençlik liderleri, "Genç Dönüşüm Projesi" kapsamında sınavdan çıkan gençlerin kalem setlerini toplamak üzere Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ndeki ve kentteki diğer sınav merkezlerinde toplama kutuları yerleştirdi. YKS'den çıkan öğrenciler, sınav bitiminde kalem ve silgilerini bağışladı. Toplanan kalem ve silgiler, ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına götürülerek, buradaki öğrencilere dağıtılacak. Kaynak: AA