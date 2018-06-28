İETT Duyurdu! YKS'ye Girecek Öğrencilere ve Görevlilere Toplu Ulaşım Ücretsiz

İETT, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

ÖĞRENCİLER VE SINAV GÖREVLİLERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLAYACAK

İETT'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, öğrenciler sınav belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve sınavdan dönüşlerde toplu ulaşım araçlarından ücretsiz geçiş sağlayabilecek.

İETT'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Sayın yolcularımız 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım araçlarımız ücretsizdir. Öğrenciler sınav giriş belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve dönüşlerinde ücretsiz geçiş sağlayabilirler.