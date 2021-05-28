YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler; deneme sınavlarını maske ile çözün
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YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler; deneme sınavlarını maske ile çözün

YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler; deneme sınavlarını maske ile çözün
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YKS 2021 sınavına girecek öğrenciler için önemli tavsiyelerde bulunan Uzman Psikolog Sevgi Umuç, evdeki deneme sınavlarını maske takarak yapmalarını önerdi.

YKS 2021 sınavına girecek öğrenciler için önemli tavsiyelerde bulunan Uzman Psikolog Sevgi Umuç, evdeki deneme sınavlarını maske takarak yapmalarını önerdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencileri de büyük oranda etkiledi. Öğrencilerin birçoğu "Bu sınav hayatımı belirleyecek, ya kazanamazsam?" gibi yaygın endişeleri taşıyorken üstüne "Ya sınavda virüs kaparsam?" gibi düşünceler de eklenmiş durumda. Sınava girecek olmak başlı başına bir kaygı sebebi iken üstüne virüsün gündemde olması öğrenciler için baş etmesi zor bir hal aldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Sevgi Umuç, YKS 2021 sınavına girecek öğrenciler için 10 önemli öneride bulundu.

Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, "İçinde bulunduğumuz sürecin öğrencilerin hayatlarında, rutinlerinde birtakım değişiklikler yarattı. Dolayısıyla sınava yönelik ders çalışma düzenlerini ve motivasyonlarını da etkiledi. Gündem pandemiyken bu değişikliklerin geçici olduğunu, şu günlerin elbet sonlanacağını bilmeliler. Kaygılarını bir tarafa bırakıp, 'Şimdi ne yapabilirim?', 'Kalan zamanı en iyi nasıl değerlendirebilirim?' sorularına cevap aramaları gerek" dedi.

BU 10 MADDEYE DİKKAT

Umuç, YKS'ye girecek öğrenciler için şu tavsiyelerde bulundu:

"Öncelikle, sonuç odaklı değil de süreç odaklı bakabilmek kaygınızı hafifletecek ve sınava daha rahat girmenizi sağlayacaktır. En çok verim aldığınız saatlerde çalışmalarınızı yapabilir, konu eksiklerinizi listeleyip günlük ve haftalık ders çalışma planları yapabilir, bu konuda destek alabilirsiniz. Ders çalışma isteğinizin olmadığı zamanlarda, o halinize saygı duymalı, kendinizi zorlamamalısınız. Kendinize, yapabileceğiniz ölçüde ve gerçekçi hedefler belirleyin. Gerçekçi olmayan hedefler ve beklentiler, sizin çalışma motivasyonunuzdan başarıya olan inancınıza kadar birçok konuda olumsuz tutumlar sergilemenize sebep olabilir."

DENEME ÇÖZERKEN MASKELİ ÇÖZÜN

Koronavirüsle mücadelede en önemli faktörlerden birinin de maske olduğunun altını çizen Umuç, "Evde deneme çözerken maskeli çözebilirsiniz, böylelikle gerçek sınavın provasını yapmış olursunuz. Sınava yönelik gerekli hijyen tedbirlerinin alınacağını, önlemler alınacağı zaman virüsün bulaşamayacağını bilin ve sınav anında sadece sınav sorularına odaklanın. Salgınla ve sınava yönelik süreçle ilgili haberlerden ve sosyal medyadaki olası bilgi kirliliğinden uzaklaşın. Sosyal ilişkilerinizi şu koşullarda da mümkün olduğunca iyi tutmanız, arkadaşlarınızla görüntülü konuşmalar yapmanız dayanıklılığınızı arttıracaktır. Ancak size iyi gelmeyen, olumsuz konuşmalarla iç karartan kişilerden bir süre uzakta kalmaya; size iyi hissettiren, güzel enerji veren kişilerle daha sık iletişimde olmaya özen gösterin" dedi.

Umuç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde olmak, aktivitelerden uzak kalacağınız anlamına gelmiyor.  Size mutluluk veren, keyifli hissettiren hobilerinizi ve aktivitelerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Müzik dinleyebilir, dans edebilir, resim çizebilirsiniz. Vücudunuzu hareketsiz bırakmayın, her gün 10 dakika bile olsa egzersiz yapabilirsiniz. Stresinizi hafifletecek nefes egzersizlerini, yoga ve meditasyon yapmayı da şu süreçte deneyebilirsiniz. Normalde yapmasanız dahi sınavın yaklaştığı şu günlerde deneyerek yalnızca kendinize odaklanmanın, anda kalmanın dinlendirici etkisini keşfedebilirsiniz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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