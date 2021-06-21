YKS'ye girecek öğrencilere öneriler
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YKS'ye girecek öğrencilere öneriler

YKS'ye girecek öğrencilere öneriler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere seslenen SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Yapmayı istediğiniz meslekle aranızdaki en büyük engel, aşmanız gereken sınavlardır" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere seslenen SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Yapmayı istediğiniz meslekle aranızdaki en büyük engel, aşmanız gereken sınavlardır" dedi.

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak YKS'ye girmeye hazırlanan öğrencilere başarılar dileyen Prof. Dr. Dağlı, "Sevgili öğrenciler sizler için büyük kaygı ve stres kaynağı olan sınavlar, hayatlarınızı şekillendirmek için atmanız gereken adımlardır" ifadelerini kullandı.

"İlkokula başladığınız günden itibaren büyük bir gayret ve emekle eğitim ve öğreniminizi sürdürüyorsunuz" diyen Prof. Dr. Dağlı şöyle devam etti: "Emek ve gayretleriniz, yaşamayı planlandığınız hayata sizleri ulaştıracak olan meslekleri elde etmenizi sağlayacak sınavların altyapısını oluşturmaktadır. Özellikle zorlu pandemi sürecinde elinizdeki imkanlarla en iyiyi yapmaya çalıştınız. Sınava giren diğer adaylar da sizlerle eşit şartlarda hazırlık dönemi geçirdi. Bu durumun sadece sizi olumsuz etkilediğini düşünerek sınava girmeden önce motivasyonunuzu kaybetmeyin."

Kaygının insan yaşamının bir parçası olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, sınavların ister istemez herkeste bir parça da olsa kaygı oluşturacağını söyledi. Aşırıya kaçılmadığı sürece kaygının sınav için motivasyona katkı sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti: "Yapmayı istediğiniz meslekle aranızdaki en büyük engel aşmanız gereken sınavlardır. Sınav gününe mutlaka sabah kahvaltı ederek ve elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanarak başlayın. Her biriniz ayrı bir değer olarak iş yaşamında yerinizi alacaksınız. SANKO Üniversitesi olarak kapılarımız sizlere daima açık. Ailelerinizi gururlandırmak ve emeklerinizin karşılığını almak için çıktığınız bu yolda hepinize başarılar diliyorum."

SANKO ÜNİVERSİTESİ

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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