YKS'ye girecek öğrencilere öneriler
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YKS'ye girecek öğrencilere öneriler

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar dileyerek, önerilerde bulundu.

YKS'ye girecek öğrencilere öneriler
23.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:46

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar dileyerek, önerilerde bulundu.

Prof. Dr. Dağlı, "Hayatınızın farklı aşamalarında karşınıza çıkan sınavları bir engel değil, düşlediğiniz hayata ulaşmanızda, açmanız gerekenler kapılar olarak düşünün" dedi.

"Sınav için yaptığınız çalışmalar, kendinizi moral ve motivasyon olarak iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Bir parça kaygıdan zarar gelmeyeceği gibi dikkatinizi toplamanız da yardımı bile olacaktır. Yeter ki kaygının, başarınızın önüne geçmesine izin vermeyin" diyen Prof. Dr. Dağlı, sınavların üstesinden gelmek için sakin ve kararlı olmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Kahvaltının sınav günü de en önemli öğün olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, "Sağlıklı bir sınav geçirebilmek için, öncelikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir. Boş midenin yol açabileceği sıkıntılarla uğraşmamak için evden mutlaka bir şeyler yiyerek çıkın" şeklinde konuştu.

Sınava geç kalınmaması için sınav binasının yerinin önceden görülerek evden çıkılıp zamanın iyi ayarlanmasını öneren Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapmak istediğiniz meslek ve düşlediğiniz hayatla ilgili atmanız gereken son adımlardan biri olan sınava, kendinize inanarak ve yapabilecekleriniz konusunda kendinizi doğru değerlendirerek girin. Sınav sonrası tercihinizi yaparken, ailenizden, arkadaşlarınızdan, rehberlik birimlerinden destek alabilirsiniz. Ama son karar hep sizin olsun. Üniversitemizin kapıları sınav öncesi ve sonrası sizlere daima açık. Sağlıkla ilgili meslek seçiminde bulunmak isterseniz, bizleri ziyaret edebilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sizleri mutlu eden, ailenizi gururlandıran puanlar almanız dileğiyle"

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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