YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık bulundurulacak

İçişleri Bakanlığı'nın YKS genelgesine göre, nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın YKS genelgesine göre, nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "YKS Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

27 Haziran'da öğrenciler ve yakınları kısıtlamadan muaf tutulacak.

Öğrenciler heyecanlı

YKS'ye girecek adaylar, son hazırlıklarını yaparak heyecanla sınav gününü beklemeye başladı.

Tekirdağ Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yusuf Zengin, AA muhabirine, salgın sürecinin çalışmalarını etkilediğini söyledi.

Zengin, salgın öncesi daha düzenli çalışabildiğini ifade ederek, "Elimden geldiğince verimli bir şekilde çalışmaya çalıştım. Her gün şu kadar çalıştım' diyemem hangi konularda eksiğim varsa onlara çalıştım. Salgından dolayı arada da olsa çalışmaları aksattığım oldu. Hafta sonu çalışmalarımızın sonucunu göreceğiz." dedi.

Öğrencilerden Hasan Can Yılmaz da salgın sürecinde okula gitmediği için daha fazla sınava çalışma fırsatı bulduğunu belirtti.

Pınar Akın ise disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "İlk başlarda daha çok konu ağırlıklı çalıştım. Konularım bittikten sonra da soru çözmeye başladım. Günde 5-6 saatlik çalışmam oldu. Son günlerde de daha çok deneme çözdüm. Severek yaptığım için bu süreç benim için yorucu olmadı." ifadelerini kullandı.

Ecem Çetinkaya da salgın sürecinde çalışma düzeninin değiştiğini günde 6 saat çalışmaya zaman ayırdığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman