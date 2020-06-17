YKS'ye Girecek Öğrenciler Beslenmeye Dikkat! İşte Tavsiyeler
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YKS'ye Girecek Öğrenciler Beslenmeye Dikkat! İşte Tavsiyeler

Üniversite sınavı sabahı doğru beslenmek oldukça önemlidir.

YKS'ye Girecek Öğrenciler Beslenmeye Dikkat! İşte Tavsiyeler
17.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:54

Üniversite sınavı sabahı doğru beslenmek oldukça önemlidir. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Sinem Usuk, YKS'ye girecek öğrenciler için beslenme tavsiyelerinde bulundu ve kahvaltı menüsü paylaştı.

YKS'ye Girecek Öğrenciler İçin Beslenme Tavsiyeleri

Beslenme, stres seviyesini etkileyebilen oldukça önemli bir kavramdır. Dolayısıyla üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav öncesi beslenmeye de çok dikkat etmesi gerekiyor. Peki, üniversite sınavına girecek olan öğrenciler nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmelidir? Uzm. Dyt. Usuk, üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için beslenme ile ilgili tavsiyelerde bulundu ve kahvaltı menüsü paylaştı.

1. Sınav Sabahı Mutlaka Bir Şeyler Yiyin

Normalde kahvaltıyı atlıyor veya stresliyken yemek yemiyor olsanız bile, özellikle sınav sabahı yine de bir şeyler yemek için kendinizi desteklemelisiniz. Beyninizin verimli çalışması için besinlerden gelen enerji ve besin öğelerine ihtiyacı vardır. Sınav sırasında zihniniz açlığınıza değil, sorulara odaklanmalıdır. Bu sebepten dolayı sınav sabahı mutlaka bir şeyler yemelisiniz.

2. Beyninizi Güçlendirecek Besinler Tercih Edin

Bu besinler, daha iyi zihinsel performansla ilişkilendirilen proteinden ve sağlıklı yağlardan zengin besinlerdir. Sınav gününde sağlıklı besin seçenekleriniz arasında yumurta, ceviz, fındık, yoğurt, az tuzlu peynir ve yine tuzu az zeytin sayılabilir. Süt veya yoğurt gaz yapıyor ise laktozsuz olanların tercih edilmesi doğru olacaktır.

3. Beyninizi Bloke Eden Yiyeceklerden Kaçınmanız Gerekiyor

Sınav günü, sindirim sisteminizi rahatsız edecek poğaça, açma, kurabiye, kek gibi beyaz undan yapılan ve fazla miktarda yağ veya şeker içeren yiyeceklerden kaçının. Ayrıca çikolata ve şekerlemelerden de uzak durun. Yukarıda bir kısmını örneklediğim rafine karbonhidratlar, sizi zihinsel olarak uyarmaktan ziyade uykuya meyilli hissetmenize sebep olur. Sınav boyunca ağır ve uykulu hissetmek istemiyorsanız özellikle sınav sabahı, bu yiyeceklerden uzak durmaya dikkat edin.

4. Sıvı Alımınız da Beyin Aktivitelerinizi Etkiler

Sınav sabahı daha dinç hissetmek için kafein miktarı yüksek Türk kahvesi veya filtre kahve gibi içecekleri tercih etmeyin. Bu hem stres seviyenizi artırır hem de vücudunuzdan fazla su atılmasına neden olarak sınav sırasında dikkat dağınıklığına neden olabilir. Kahve içme alışkanlığınız var ise sınav sabahı çok az miktarda kahve veya açık bir çay için. Ayrıca mutlaka su tüketmeyi unutmayın. Sınav sırasında tuvalet ihtiyacınızın çok artmaması için suyunuzu aşırıya kaçmadan, yudum yudum tüketmeye çalışın. Bu vücudunuzu hidrate etmeye yardımcı olacak ve sınava odaklanmanızı kolaylaştıracaktır.

5. Hafif Bir Öğün Yapmalısınız

Almanız gereken temel protein, yağ ve karbonhidrat kaynaklarını vücuda sağlamak için çok fazla besin tüketmenize gerek yok. ya acıkırsam, endişesine kapılmayın. Sınav öncesi çok büyük bir öğün yaparsanız vücudunuz enerjisini sindirim sistemine gönderecektir. Hafif bir kahvaltı, en iyi sınav öncesi yemeğidir.

6. Kesinlikle Farklı Bir Besin Denemeyin

Arkadaşınız ya da bir tanıdığınız önerdi diye kesinlikle sınav sabah bir başka besin ya da besin takviyesi (vitamin gibi) denemeyin. Her zaman tükettiğiniz besinler sınav sabahı birincil tercihiniz olsun. Vücudunuzun yeni besinlere nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz, sınav anında bir sürprizle karşılaşmak istemeyiz.

7. Beslenme Kadar Uykunuz da Önemli

Sınav gününde beyninizin en iyi şekilde çalışması için sadece sağlıklı besinlerden gelen enerjiye değil, aynı zamanda yeterli, iyi bir uykudan gelen enerjiye de ihtiyacı vardır. Şuna bakmayı unuttum diyerek gece uyumak yerine, son aklınıza gelen o konuya da bakarsanız ertesi gün çok iyi bildiklerinizi de hatırlamakta zorluk çekebilirsiniz. Uykunuzu çok iyi getiren ne varsa (duş almak, akşamüstü yürüyüş yapıp yorulmak gibi) onu yaparak kaliteli uyumanıza destek olun.

YKS'ye Girecek Öğrencilerin Kahvaltı Menüsü Nasıl Olmalıdır?

Aşağıda iki farklı kahvaltı menüsü yer alıyor. Bu kahvaltı menülerini sınavdan önceki günlerde de deneyin ve size uygun olacak şekilde sınav sabahı için düzenleyin.

Kahvaltı Menüsü 1:

Açık çay (şekersiz)

1 veya 2 adet yumurta (haşlanmış veya az yağda omlet/menemen)

1 dilim dil peyniri (az tuzlu olması sebebiyle)

2-3 tam ceviz + 5-6 adet zeytin (az tuzlu) veya fındık

3-4 adet kuru siyah üzüm

Domates, salatalık, biber (sevdiğiniz ve yediğinizde sizi rahatsız etmeyen sebzeler hangileri ise)

1 veya 2 dilim tam tahıllı ekmek

Kahvaltı Menüsü 2:

1 su bardağı laktozsuz süt veya yoğurt

3 yemek kaşığı şekersiz kuru meyveli granola

3 tam ceviz + 6-7 adet fındık veya badem.

Hepsini bir kasede karıştırın ve tüketin. Bu kahvaltının öncesi veya sonrasında 1 adet haşlanmış yumurta yemeniz de hem kaliteli protein kaynağı hem de uzun süre tok tutucu etkisi sebebiyle pratik kahvaltınızın tamamlayıcısı olacaktır.

Kaynak: Tamindir

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