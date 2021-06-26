YKS'ye girebilmek için koşa koşa geldiler

YKS'ye girebilmek için koşa koşa geldiler Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için son dakikaya kalan öğrenciler koşa koşa sınava girdi.

YKS'ye girebilmek için koşa koşa geldiler

KONYA - Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için son dakikaya kalan öğrenciler koşa koşa sınava girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı. 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT başladı. Adaylar, kimlik kontrollerinin ardından erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okula girdi. Bazı adaylar ise sınava son dakikada yetişmeyi başardı. Okul bahçesine koşarak giren öğrenciler merdivenleri ikişer üçer çıkarak içeriye girdi. Görevliler ise sınav saati yaklaşırken mikrofonlardan süre ile ilgili hatırlatmada bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, binaya girişlerde sosyal mesafe uyarısı yapılırken, öğrencilere maske dağıtılarak ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Veliler ise yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla okul bahçesine alınmadı.

TYT'de adayların soruları cevaplamak için 135 dakikalık süresi olacak. TYT'ye giren adaylara Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde Tarih'ten 5, Coğrafya'dan 5, Felsefe'den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, Temel Matematik testinde 40, Fizik'ten 7, Kimya'dan 7 ve Biyoloji'den 6 sorunun yer aldığı Fen Bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Veliler de sınav heyecanına ortak oldu

Sınav heyecanını okul dışında çocuklarını bekleyen veliler de yaşadı. Velilerden Derya Ekmen, heyecanlı olduklarını belirterek, "Dua okuyoruz içimizden. Rahattı, bu ikinci senesi. Kendini denemek için tekrar girdi. Elimizden gelen şey dua okumak. Allah yardımcısı olsun çocuklarımızın. Planlıydı, çalışkan bir öğrenciydi zaten. Her zaman disiplinliydi. Allah gönlüne göre versin inşallah. İstediği olmazsa da üzülmeyeceğiz tabii ki" dedi.

Leman Güldeniz ise, "Çocuklar kadar heyecanlıyız. Erkenden kalkıp hazırlandık. Yetiştirdik çocuğumuzu. İkinci defa girişimiz sınava. İnşallah yolu açık olsun. Bu sürece kadar planlı, programlıydı. Evdeydik pandemi dolayısıyla zaten. Güzel geçti diyebilirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu