YKS'ye geç kalma endişesi yaşayan adayları, sınava girecekleri okullara jandarma götürdü
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YKS'ye geç kalma endişesi yaşayan adayları, sınava girecekleri okullara jandarma götürdü

YKS'ye geç kalma endişesi yaşayan adayları, sınava girecekleri okullara jandarma götürdü
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için gidecekleri okullara geç kalma endişesi yaşayan adayların yardımına jandarma koştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için gidecekleri okullara geç kalma endişesi yaşayan adayların yardımına jandarma koştu.

Kentte sınava girecek bazı adaylar, nüfus cüzdanlarını evlerinde unuttu.

Okul çevresinde görevli İl Jandarma Komutanlığı personeli, öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldu.

İlkadım ilçesinde bazı öğrenciler Nüfus Müdürlüğünden yeni kimlik çıkarırken, kimileri de evlerinden nüfus cüzdanlarını aldıktan sonra jandarma aracıyla sınava girecekleri okullara getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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