YKS'ye geç kalan öğrencileri polis ekipleri sınava yetiştirdi Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrenciler, polis ekiplerince sınava girecekleri okula götürüldü.

Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrenciler, polis ekiplerince sınava girecekleri okula götürüldü.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için sınava girecekleri okula gitmekte geç kalan öğrenciler için polis ekipleri seferber oldu.

İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, üniversite adaylarına yardımcı olmak için ana cadde ve bulvarlarda tedbir aldı.

Bazı öğrenciler, sınava girecekleri gitmekte geç kalınca yunus timlerinden yardım istedi.

Yunus timlerinin öğrencileri motosiklete bindirerek sınav merkezlerine yetiştirmesi, polis ekiplerince görüntülendi.

Kaynak: AA