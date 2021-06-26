YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdü
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YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdü

YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdü
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan adayların yardımına polisler koştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan adayların yardımına polisler koştu.

Kentte sınava girecek bazı adaylar, nüfus cüzdanlarını evlerinde unuttu. Bunun üzerine okul çevresinde görevli polis memurları, öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldu.

Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde bazı öğrenciler ilçe nüfus müdürlüklerinden yeni kimlik çıkartırken bazıları da evlerinden nüfus cüzdanlarını aldıktan sonra polis araçlarıyla yeniden sınav merkezlerine götürüldü.

Sınava girmek üzere geldiği okulun önünde yanlış adreste olduğunu öğrenen bir aday da polis ekibince doğru sınav merkezine yetiştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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