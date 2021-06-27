YKS'ye geç kalan adayları okullara jandarma götürdü
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YKS'ye geç kalan adayları okullara jandarma götürdü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için gidecekleri okullara geç kalan ve belgesini yanına almayı unutan adayların yardımına jandarma koştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için gidecekleri okullara geç kalan ve belgesini yanına almayı unutan adayların yardımına jandarma koştu.

Kentte üniversiteye giriş sınavına geç kalan, belgesini unutan veya kaybeden adayları jandarma trafik ekipleri sınava yetiştirdi.

Ekipler, bazı öğrencileri en yakın karakola götürerek kaybettikleri sınav giriş belgesinin çıktısını aldı.

Jandarma ekiplerinin kent merkezinde 3 öğrenciyi alarak sınava girecekleri okula götürme anlarının görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Yanlış durakta indiler, jandarmadan yardım istediler

Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesinin Kestel kampüsünde sınava girmek için yola çıkan iki öğrenci, yanlış durakta inince sınava geç kalma telaşı yaşadı.

Bölgede bulunan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motorize ekipler, iki öğrenciyi sınav saatinden önce okula yetiştirdi.

Adaylar güvenli şekilde kendilerini sınav merkezlerine yetiştiren jandarmalara teşekkür etti.

YKS'ye geç kalan adayları okullara jandarma götürdü
YKS'ye geç kalan adayları okullara jandarma götürdü
YKS'ye geç kalan adayları okullara jandarma götürdü
YKS'ye geç kalan adayları okullara jandarma götürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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