YKS'ye başvuru yapan 2 milyondan fazla aday dijital ortamı seçti
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YKS'ye başvuru yapan 2 milyondan fazla aday dijital ortamı seçti

YKS'ye başvuru yapan 2 milyondan fazla aday dijital ortamı seçti
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl hizmete sundukları dijital sistemler ile 2 milyon 185 bin 274 adayın herhangi bir başvuru merkezine gitmeden Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru yaptığını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl hizmete sundukları dijital sistemler ile 2 milyon 185 bin 274 adayın herhangi bir başvuru merkezine gitmeden Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru yaptığını açıkladı.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınav başvuru işlemlerini kolaylaştırmak ve bu konudaki taleplere çözüm üretmek için başvuru işlemlerini dijital ortama aktaran yenilikleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Özellikle Kovid-19 salgını döneminde adaylara kolaylık sağlayan yenilikleri kullanıma sunduklarını dile getiren Aygün, bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile e-Devlet üzerinden sağlanan dijital hizmetleri hatırlatarak, "ÖSYM tarafından geliştirilen iki yeni mobil uygulama, adayların ve sınav görevlilerinin kullanımına açıldı ve mobil uygulamalara e-Devlet şifresiyle erişim kolaylığı sağlandı." dedi.

26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS'ye başvuran aday sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu hatırlatan Aygün, dijital imkanların artırılmasıyla adayların çoğunluğunun YKS başvurusunu dijital ortamda gerçekleştirdiğini bildirdi.

Aygün, "Temel değerlerimizden biri olan 'sınav süreçlerinde yenilikçi olmak' adına sınav başvurularının dijital ortama taşınmasıyla birlikte adaylarımızın çoğunluğu başvurularını herhangi bir başvuru merkezine gitmeden çevrim içi gerçekleştirdi. 2021-YKS başvurusunu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiren aday sayımız 2 milyon 185 bin 274. Bu adaylardan 476 bin 640'ı ÖSYM AİS Mobil uygulaması üzerinden başvurularını tamamladı. Müracaatını başvuru merkezleri üzerinden gerçekleştiren aday sayımız ise 422 bin 629." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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