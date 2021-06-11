YKS'ye 2,5 milyonun üzerinde aday başvurdu
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YKS'ye 2,5 milyonun üzerinde aday başvurdu

YKS'ye 2,5 milyonun üzerinde aday başvurdu
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.

AA muhabirine konuşan Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.

Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."

En çok aday Anadolu lisesinden

2021-YKS'ye başvuran aday sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu belirten Aygün, adayların okul türlerine göre dağılımı hakkında da şunları kaydetti:

"Adaylarımızın 1 milyon 141 bin 639'u (yüzde 43,8) Anadolu lisesinden, 794 bin 269'u (yüzde 30,4) meslek lisesinden, 333 bin 190'ı (yüzde 12,8) açık öğretim lisesinden, 232 bin 23'ü (yüzde 8,9) imam hatip lisesinden, 78 bin 561'i (yüzde 3) fen lisesinden, 12 bin 140'ı (yüzde 0,5) sosyal bilimler lisesinden, 8 bin 187'si (yüzde 0,3) spor lisesinden ve 7 bin 894'ü (yüzde 0,3) güzel sanatlar lisesinden."

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 YKS'ye girecek adaylara başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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