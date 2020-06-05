YKS'ya girecek öğrenciler sokağa çıkma yasağından muaf
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YKS'ya girecek öğrenciler sokağa çıkma yasağından muaf

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 6 Haziran Cumartesi günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacağını duyurdu.

YKS'ya girecek öğrenciler sokağa çıkma yasağından muaf
05.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:30

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 6 Haziran Cumartesi günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacağını duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması için açıklama yaptı. Açıklamada, "ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında soka riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava çıkabileceklerdir. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA

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