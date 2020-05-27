YKS ve LGS ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman? Sınavlar nasıl olacak?
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YKS ve LGS ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman? Sınavlar nasıl olacak?

Koronavirüs sebebiyle tarihlerinde değişiklik yapılan YKS ve LGS sınavları Haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınavı ne zaman? LGS nasıl olacak? Binlerce öğrenci salgının gölgesi altında gerçekleşecek sınavların nasıl yapılacağını merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

YKS ve LGS ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman? Sınavlar nasıl olacak?
27.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:21

Normalleşme planı çerçevesinde 15 Haziran sonrası üniversitelerinde normal takvimlerine dönebileceği öngörülüyor. Ancak YKS ve LGS sınavlarına girmeye hazırlanan öğrenciler sınav takvimini araştırıyor. Süreç içerisinde sınav tarihlerinde değişiklik yaşanan lise ve üniversiteye geçişe hazırlanan öğrenciler, Haziran ayında ter dökecek. YKS ve LGS sınavı nasıl olacak?

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 sınavı, 27-28 Haziran'da üç oturum şeklinde düzenlenecek. Sınav tarihinde salgın nedeniyle değişiklik yaşanmış olsa da Haziran ayında öğrenciler, yükseköğrenim için son sınavına girmiş olacak.

LGS NE ZAMAN?

2020 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) daha erken bir tarihe alınarak 20 Haziran'da yapılacak. İlkokul eğitimlerini tamamlamış olan öğrenciler, dört yıl sürecek lise öğrenimi için sınava girecek.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

YKS ve LGS ile birlikte merak edilen sınavlardan bir tanesi de askeri öğrenci alımı için düzenlenen MSÜ sınavı oldu. Sınavın tarihi 14 Haziran olarak belirlendi.

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SINAVLAR NASIL OALCAK?

27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için hazırlıklar ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre:

* YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonya yanlarında getirebileceklerdir.

* Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır.

* Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.

* Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir.

* Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır.

* Yeni Sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

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