YKS üniversite tercihleri başladı! YKS tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercihleri ne zaman sona erecek? 2 ve 4 yıllık lisans önlisans taban puanları Zorlu süreç başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında adaylar tercih yapacak. YKS tercih kılavuzu da yayınlanırken 2 yıllık (önlisans) ve 4 yıllık (lisans) üniversitelerin taban puanları, kontenjanları paylaşıldı.

Bu yıl 27-20 Haziran'da, 3 oturum şeklinde gerçekleşen sınav sonrası tercih zamanı geldi. Adayların dikkatli tercihler yapması gereken bu zamanda YÖK Atlas tercih robotu size yardımcı olacaktır. YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN SONA ERECEK? 2020 YKS tercihleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10:00'da başladı. 14 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. YKS tercih sonuçları ise en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak. ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNASIL YAPILIR? 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayan üniversite tercihleri, ÖSYM'nin ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek. T.C. kimlik ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra tercih listesini oluşturabilirler. Adaylar aşağıdaki kontenjanlara erişebilir. YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ 2019 LİSANS TABAN PUANLARI 2019 ÖN LİSANS TABAN PUANLARI YKS TERCİH EKRANI YKS tercihleri için gerekli ilk adım ÖSYM ais ekranından T.C. kimlik ve şifre ile giriş yapmaktır. ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ