YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM Başkanı açıkladı!

06.08.2019 09:04

Üniversite adaylarının merak ettiği YKS tercihleri ne zaman belli olacak sorusuna ÖSYM Başkanı cevap verdi. Üniversite tercihleri 23-29 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyordu. Bu sırada ÖSYM Başkanı Twitter hesabından müjdeyi verdi.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır