YKS üniversite taban puanları 2020: 2 yıllık üniversite taban-tavan puanları
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YKS üniversite taban puanları 2020: 2 yıllık üniversite taban-tavan puanları

ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı. Sonuçların ardından YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri sorgulanmaya başladı. 21 Temmuz'da yayımlanan tercih kılavuzu ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları öğrenilebilecek. İşte 2 yıllık ünivesrite taban puanları ve kontenjanları...

YKS üniversite taban puanları 2020: 2 yıllık üniversite taban-tavan puanları
27.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:00

ÖSYM'nin örnek olarak adaylarla paylaştığı YKS tercih kılavuzu ışığında öğrenciler, üniversite taban ve taban puanları ile kontenjan sayıları hakkında fikir edinilebilecek. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversiteye yerleşecekleri konusunda karar aşamasında olan binlerce üniversite öğrenci adayı, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri araştırıyor.

2 YILLIK BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık)

Adalet (2 Yıllık)

Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık)

Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık)

Anestezi (2 Yıllık)

Arıcılık (2 Yıllık)

Aşçılık (2 Yıllık)

Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık)

Atık Yönetimi (2 Yıllık)

Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık)

Bağcılık (2 Yıllık)

Bahçe Tarımı (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)

Basım ve Yayın Teknolojileri (2 Yıllık)

Basın ve Yayıncılık (2 Yıllık)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık)

Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)

Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)

Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)

Bitki Koruma (2 Yıllık)

Biyokimya (2 Yıllık)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)

Boya Teknolojisi (2 Yıllık)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık)

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)

Çevre Sağlığı (2 Yıllık)

Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık)

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (2 Yıllık)

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık)

Çini Sanatı ve Tasarımı (2 Yıllık)

Deniz Brokerliği (2 Yıllık)

Denizci Sağlığı (2 Yıllık)

Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık)

Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık)

Deri Konfeksiyon (2 Yıllık)

Deri Teknolojisi (2 Yıllık)

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi (2 Yıllık)

Dijital Medya ve Pazarlama (2 Yıllık)

Dış Ticaret (2 Yıllık)

Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)

Diyaliz Taban Puanları (2 Yıllık)

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 Yıllık)

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)

Döküm (2 Yıllık)

Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)

Elektrik (2 Yıllık)

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)

Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)

2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI...

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