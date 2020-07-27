YKS TYT Türkiye 1'incisi İnal, başarısını sakinliğine ve çalışmasına borçlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YKS TYT Türkiye 1'incisi İnal, başarısını sakinliğine ve çalışmasına borçlu

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 500 tam puan alarak Türkiye 1'incisi olan Gürkan İnal, elektrik-elektronik veya bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih etmeyi düşündüğünü söyledi.

27.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:44

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 500 tam puan alarak Türkiye 1'incisi olan Gürkan İnal, elektrik-elektronik veya bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih etmeyi düşündüğünü söyledi.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencisi İnal, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2020 YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) TYT Türkiye 1'incisi olan Gürkan İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sınavdan çıktığımda iyi bir netice bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu." dedi.

YKS adaylarına düzenli çalışmaları tavsiyesinde bulunan İnal, "Çalışmalarım senenin başında konu tekrarı şeklindeydi. Daha sonrada test çözmeye ve geçmiş sınav sorunlarını çözmeye başladım. Çalışmalarımın büyük bir bölümünü okulda ve dershanede gerçekleştiriyordum, fazla zamanım da kalmıyordu zaten. Pandemi süreciyle evde çalışmaya başladım. Bazı günler hiç çalışmadığım oldu, kimi günler de bütün günü çalışarak geçirdim." ifadesini kullandı.

Bölüm olarak elektrik-elektronik mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği bölümlerini hedeflediğini aktaran Gürkan İnal, tercih etmeyi düşündükleri arasında Bilkent, ODTÜ, Boğaziçi ve Koç üniversitelerinin bulunduğunu, biraz araştırma yaparak karar vereceğini belirtti.

İnal, "Çocukluğumdan beri hep mühendislik istiyordum, istediğim oldu. Gelecek sene üniversite sınava girecek öğrencilere, strese girmeden çalışmalarını tavsiye ederim. Bazen istediklerini elde edemediklerinde üzülecekler ya da çok sevinecekler. Hiç strese kapılmadan, mutlu ve kendilerine güvenerek bu süreci tamamlamalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

Eğitim dönemi boyunca pek çok yarışmada derece elde eden Gürkan İnal, "Genel olarak sakin bir insanım. Başarımı sakinliğime ve çalışmama borçluyum." şeklinde konuştu.

"Bilerek çalıştı ve eksikliklerini tamamladı"

Annesi Sevgi İnal da oğullarının başarısından çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Eğitimi boyunca hep başarılıydı, bununla da taçlandırdı. 2 çocuğumuz var. Bilkent Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde okuyor ağabeyi. Ben ve eşim de mühendisiz. Gürkan hep bilinçli bir öğrenciydi. Hangi konularda eksik olduğunu bilen bir öğrenciydi. Bilerek çalıştı ve eksikliklerini tamamladı. Hocalarına, pandemi döneminde verdikleri destekler dolayısıyla teşekkür ediyoruz." dedi.

YKS TYT Türkiye 1'incisi İnal, başarısını sakinliğine ve çalışmasına borçlu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Güncel
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti Güncel
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü 3. Sayfa
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin
Juventus üst üste 9. kez şampiyon oldu, Merih Demiral tarihe geçti
Juventus üst üste 9. kez şampiyon oldu, Merih Demiral tarihe geçti
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi
İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem
Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reha Özcan Demet Akbağ Merve Boluğur Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Mehmet Topal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Futbolcu Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: YKS TYT Türkiye 1'incisi İnal, başarısını sakinliğine ve çalışmasına borçlu - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 19:21:33. #1.14#
title