YKS TYT son dakika soru sayısı kaç 2018 YKS TYT ile üniversiteye girişler nasıl olacak ? Yeni üniversite giriş sınavı YKS TYT nasıl olacağı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından hala araştırılmaya devam ediyor. YKS TYT nedir sorusu sayısı kaç ne zaman yapılacak soruların yanıtları haberimizde. Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS)'nin kaldırılması ile birlikte yerine Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS geldi.

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YKS TYT son dakika soru sayısı kaç 2018 YKS TYT ile üniversiteye girişler nasıl olacak ? Yeni üniversite giriş sınavı YKS TYT nasıl olacağı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından hala araştırılmaya devam ediyor. YKS TYT nedir sorusu sayısı kaç ne zaman yapılacak soruların yanıtları haberimizde. Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS)'nin kaldırılması ile birlikte yerine Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS geldi.

YKS NEDEN DEĞİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Öğrencileri özel ders ve sınav cenderesinden kurtarın, hiçbir öğrenci mağdur olmasın' talimatlarının ardından eğitimde köklü değişikler oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise üniversiteye giriş sisteminde YGS ve LYS'yi kaldırarak yerine YKS sınavını getirdi. Yeni sistem birçok kolaylık sağlıyor...

YKS NEDİR?

Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.

YKS NASIL YAPILACAK?

Adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.