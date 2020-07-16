YKS (TYT - AYT - YDT) sınav sonuçları açıklandı mı? LGS'nin ardından YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YKS (TYT - AYT - YDT) sınav sonuçları açıklandı mı? LGS'nin ardından YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınavının sonuçları bugün itibariyle açıklanmıştı. Peki üniversite adayları için merakla beklenen YKS sınavı (TYT - AYT - YDT sınavları) ne zaman açıklanacak detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz.

YKS (TYT - AYT - YDT) sınav sonuçları açıklandı mı? LGS'nin ardından YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
16.07.2020 18:48 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:14

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçlarından sonra gözler YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınav sonuçlarına çevrildi. Peki YKS sınav sonuçları hangi gün ve saatte açıklanacak şimdi onu öğrenelim.

YKS SINAVI AÇIKLANDI MI?

Bugün itibariyle LGS sınavı açıklanmıştı. Fakat YKS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Aynı şekilde TYT, AYT ve YDT sınavları da açıklanmadı. YSK sınavı bakanlığın açıkladığı resmi veriye göre bir değişiklik olmazsa 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanacaktır.

YKS (TYT-AYT-YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde salı günü açıklanacaktır. Ek olarak TYT, AYT ve YDT sınavları da aynı gün içerisinde açıklanacaktır.

28 TEMMUZ SALI GÜNÜ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Saat olarak kesin bir şey yok. Fakat gün içerisinde öğlen vakitlerinde açıklanacağı düşünülüyor. Çünkü LGS sınavı da bugün öğle vakitlerinde açıklanmıştı. Bu bağlamda YKS sınav sonuçları da 28 Temmuz salı günü öğle vakitlerinde saat 12:00 - 13:00 gibi açıklanması bekleniyor. Fakat bir ihtimal sabah vakitlerinde de açıklanabilir. Ama kesin olan bir şey var. O da YKS sınav sonuçlarının bir aksilik çıkmazsa 28 Temmuz salı günü açıklanacak olması.

Üniversite adaylarına heyecan bastı! YKS açıklandı mı? LGS'nin ardından YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS (TYT-AYT-YDT) SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKABİLİRİM?

ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden YSK sınav sonuçlarınızı sorgulatabilirsiniz. Sisteme giriş yapıp sol menüden "İşlemler > Sonuçlarım" bölümüne girerek sınav sonuçlarınızı görebilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

28 Temmuz salı günü sınavın açıklanmasından sonra 29 Temmuz çarşamba günü itibariyle YKS tercih işlemleri başlayacaktır. Tercihler yine ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacaktır. Tercihlerin kaç gün açık kalacağı hakkında bir bilgilendirme yapılmamıştır.

TYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacaktır.

AYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacaktır.

YDT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacaktır.

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