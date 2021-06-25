YKS (TYT-AYT) bugün sınav başvurusu yapılır mı? 25 Haziran YKS son gün başvuru yapılır mı? 25-26 Haziran sınav kayıt aktif mi?

YKS sınavı yarın başlıyor. Sınava başvuru yapmayan öğrenciler bugün TYT sınavına başvuru yapılabilir mi? Bugün YSK sınav başvurusu yapılabilir mi? TYT başvuru son günü ne zaman? YKS başvurusu son günü ne zaman?

TYT, YKS, AYT, YDS sınavları için son başvuru tarihi ne zaman? Bugün 25 Haziran Cuma günü sınava başvuru yapılır mı? Başvuru gününü kaçıranlar ne yapmalı?

ÜNİVERSİTE SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihi 4 Şubat 2021'de başlayacak ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.

2021 YKS NE ZAMAN?

2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

ÖSYM İLE YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM YKS 2021 başvuruları için kılavuzu yayınladı. Adaylar http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasında yapabileceklerdir.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS),26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 04 Şubat-02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

25 HAZİRAN CUMA SINAVA BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?