YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Son dakika 2021 YKS tercih tarihleri ne zaman?
YKS sonuçlarının açıklanması sorası adaylar tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Adaylar, YKS tercihleri ne zaman yapılacak ve 2021 YKS tercih tarihleri ne zaman gibi konuları araştırdı. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
ÖSYM, adayların merakla beklediği YKS sonuçlarını açıkladı. Son dakika gelişmesi sonrası öğrenciler sonuçlarını öğrenirken tercihlerin ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Son dakika 2021 YKS tercih tarihleri ne zaman?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı sosyal medyapaylaşımında,
"2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık." ifadelerini kullandı