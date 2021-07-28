YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Son dakika 2021 YKS tercih tarihleri ne zaman?

YKS sonuçlarının açıklanması sorası adaylar tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Adaylar, YKS tercihleri ne zaman yapılacak ve 2021 YKS tercih tarihleri ne zaman gibi konuları araştırdı. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak?