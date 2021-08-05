YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri ne zaman sona erecek? İşte 2021 YKS tercih tarihleri!
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YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri ne zaman sona erecek? İşte 2021 YKS tercih tarihleri!

YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri ne zaman sona erecek? İşte 2021 YKS tercih tarihleri!
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YKS 2021 tercihlerinin başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasından YKS tercihlerinin ne zaman sona ereceği araştırılmaya başlandı. Üniversite tercihlerini yapacak olan birçok öğrenci ve veli internetten "YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri ne zaman sona erecek?" sorularını aratmakta. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri ne zaman sona erecek?

2021 YKS tercihlerinin üniversite adaylarının hizmetine açılmasının ardından "YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri ne zaman sona erecek?" soruları araştırılmaya başladı. 5 Ağustos 2021 tarihinde başlayan Üniversite tercihlerinin ne zaman sona ereceği ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2021 Tercihlerini "ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapacaklar.

2021 YKS tercihleri daha önce ÖSYM tarafından 5 Ağustos ile 13 Ağustos arasında yapılacaktı. Ancak ülkemizdeki yangın, sel ve deprem gibi afetler nedeniyle bitiş tarihi 13 Ağustos 2021 Cuma günü yerine, 20 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığı açıklandı.

Buna göre adaylar 2021 YKS tercihlerini 5 Ağustos 2021 Perşembe günü ile 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 23.59 arasında yapması gerekmekmektedir.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN YKS PAYLAŞIMI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercihlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

2021 Tercih tarihlerinin uzatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması;

''Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri ne zaman sona erecek? İşte 2021 YKS tercih tarihleri!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS paylaşımı

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